«Не похищал - на себе ведь не таскал». В Гомеле начался суд над парнями, похитившими женщину на ее же BMW

Источник материала: Tut.by

В Гомеле начался суд над молодыми людьми, которых обвиняют в разбойном нападении на гомельчанку, совершенное осенью прошлого года: вечером 2 сентября в милицию позвонили жители дома по улице Быховской и рассказали, что неизвестные избили женщину, затолкали ее в белый BMW и скрылись.





Потерпевших в этом процессе несколько: помимо Ольги Дегтяревой, которую в сентябре избили и похитили прямо у подъезда ее дома, еще пятеро мужчин — у одних обвиняемые украли аккумуляторы, у других — угнали мотоциклы.

Группа поддержки из многочисленных родных обвиняемых еле поместилась в самом большом зале судебных заседаний суда Советского района. Женщины плачут, мужчины злятся на то, что в зале присутствует пресса.

Обвиняемых трое. При виде родных они оживляются и улыбаются. Один — 18-летний Иван Максименко, не за решеткой — сидит в первом ряду, наручники делит с конвоиром. Говорят, что до заседания он сильно поссорился с другими обвиняемыми — братьями Иваном и Ильей Андреевыми, — дело едва не дошло до драки, поэтому и решили их развести.

Потерпевшая Ольга держится уверенно. Признается, что хотела бы, чтобы обидчиков наказали по всей строгости закона. Синяки и ссадины уже зажили, говорит она, но психологическую травму вылечить ей совсем не просто.

Напомним , вечером 2 сентября в милицию Гомеля поступило сообщение от жителей дома по улице Быховской, которые рассказали, что неизвестные избили женщину, затолкали ее в белый BMW и скрылись.

Спустя несколько часов BMW нашли на улице Севастопольской. За рулем была женщина-владелец. Она рассказала, момент, когда она подъехала к дому, к ней подбежали трое неизвестных. Начали избивать, а затем затолкали в машину и вывезли в лес, где потребовали передать им деньги. В багажнике молодые люди нашли 5 тыс. долларов и направились обратно в Гомель. Заехав во дворы, они уперлись в тупик, бросили пострадавшую в машине и убежали.

В этот же вечер оперативники задержали одного из нападавших, 17-летнего гомельчанина. На следующий день был задержан второй подозреваемый. И позже в съемной квартире одного из домов по улице Максима Богдановича в Минске нашли третьего участника разбойного нападения.



Иван Максименко

Все трое обвиняемых ранее судимы. Вскрывали авто, воровали аккумуляторы, сливали бензин, а в мае 2018 угнали со стоянки мотоцикл и два скутера. Впрочем, как удалось установить в суде, некоторым пострадавшим украденное вернули — и они претензий к обвиняемым не имеют.

Ольга же свое похищение парням, конечно, не простила. По версии следствия, молодые люди напали на женщину у ее дома, нанесли удары в область головы, по ногам, по шее, затолкали в машину, завели ее и поехали, все это время удерживали пострадавшую на заднем сидении руками, угрожая убийством и изнасилованием, требовали 15 тысяч долларов.

Первый свое отношение к обвинениям в кражах, разбое, похищении человека, угоне, а также вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления высказал Максименко. По всем эпизодам, связанными с кражами мототехники и содержимого из автомобилей, вину он признает полностью. А вот с обвинением в нападении и похищении Дегтяревой согласен частично.

— Не бил, не угрожал, несовершеннолетнего не вовлекал, машину не угонял, — отчеканивает Иван.

От дачи показаний в суде парень отказался: «Я не помню, как все происходило».



Иван и Илья Андреевы

Следующий обвиняемый — Иван Андреев. Он самый младший в этой компании — на момент совершения преступления едва исполнилось 17. Обвиняется в кражах, разбое, похищении человека, угоне, а также побеге из-под стражи.

Свою вину в совершенных раннее кражах Андреев признает полностью. С обвинением же в избиении и похищении женщины согласен частично.

— Не было там особо крупного размера, 5 тысяч долларов не являются крупным размером, — объясняет свою позицию Иван.

— Вам же 15 тысяч требовали, — напоминает судья.

— Но я ж их не взял.

Иван долго решает, с чем еще ему согласиться в части обвинения. В итоге подтверждает — насилие все-таки было.

— Какое насилие? Ты вообще понимаешь слово насилие? Ее что, изнасиловали? — кричат женщины из зала. Нарушительниц дисциплины суд удаляет.





Илья Андреев тоже признал вину за совершенные кражи мототехники, но с обвинением в разбое, угоне и похищении человека не согласен.

— Я признаю, что только сел в машину. Я не похищал — я ведь ее на себе не таскал. Не было предварительного сговора, это вышло случайно.

На следующем судебном заседании суд выслушает потерпевшую Ольгу Дегтяреву.

TUT.BY будет следить за процессом.