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Белорусские врачи первыми в мире провели уникальную операцию: вернули девушке слух и пересадили почку
10.03.2020 14:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусские врачи первыми в мире провели уникальную операцию: 23-летней девушке одномоментно трансплантировали почку и кохлярный имплантат. Это прибор, который позволяет компенсировать потерю слуха. Об этом сообщается в официальном
Операция длилась шесть часов. В ней участвовали сразу две бригады белорусских медиков: почти 30 специалистов Минского научно-практической центра хирургии, трансплантологии и гематологии во главе с заместителем директора центра по медицинской части Олегом Калачиком и медики из РНПЦ оториноларингологии во главе с заместителем директора по клинической работе центра Мариной Песоцкой.
Сложность операции заключалась в том, что у девушки была первичная иммунная тромбоцитопения (снижение количества тромбоцитов в кровяном русле. — Прим. TUT.BY), которая не позволила бы сделать вторую операцию. Наши врачи провели такую сложную операцию первыми в мире.
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Белорусские врачи первыми в мире провели уникальную операцию: вернули девушке слух и пересадили почку
Белорусские врачи первыми в мире провели уникальную операцию: 23-летней девушке одномоментно трансплантировали почку и кохлярный имплантат. Это прибор, который...
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