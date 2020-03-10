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Белорусские врачи первыми в мире провели уникальную операцию: вернули девушке слух и пересадили почку

10.03.2020 14:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусские врачи первыми в мире провели уникальную операцию: 23-летней девушке одномоментно трансплантировали почку и кохлярный имплантат. Это прибор, который позволяет компенсировать потерю слуха. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Минздрава.


Пациентка с заместителем директора по медицинской части МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии Олегом Калачиком и заместителем директора по клинической работе РНПЦ оториноларингологии Мариной Песоцкой. Фото: официальный телеграм-канал Минздрава

Операция длилась шесть часов. В ней участвовали сразу две бригады белорусских медиков: почти 30 специалистов Минского научно-практической центра хирургии, трансплантологии и гематологии во главе с заместителем директора центра по медицинской части Олегом Калачиком и медики из РНПЦ оториноларингологии во главе с заместителем директора по клинической работе центра Мариной Песоцкой.

Сложность операции заключалась в том, что у девушки была первичная иммунная тромбоцитопения (снижение количества тромбоцитов в кровяном русле. — Прим. TUT.BY), которая не позволила бы сделать вторую операцию. Наши врачи провели такую сложную операцию первыми в мире.

 
 
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Белорусские врачи первыми в мире провели уникальную операцию: 23-летней девушке одномоментно трансплантировали почку и кохлярный имплантат. Это прибор, который...
 
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