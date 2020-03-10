Инспекция госпожнадзора Пинского ГРОЧС проводит контрольные проверки предприятий и организаций Пинска и района

Источник материала: Полесская правда



Инспектором ИНиП Пинского ГРОЧС Брашевцом А.В. в соответствии с решением о проведении мониторинга №40 от 05.02.2020 года проведен повторный мониторинг ГУО «Гимназия № 2 г. Пинска» по адресу: г. Пинск, ул. Ильина, 13. В ходе проведения повторного мониторинга установлено, что п.п.1,2,3,5 рекомендаций №182/12 от 05.12.2019 года выполнены, по п.п.4,6 установлен срок предоставления ответа не позднее 01.05.2020 года.

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Инспектором ИНиП Пинского ГРОЧС Брашевцом А.В. в соответствии с решением о проведении мониторинга №64 от 20.02.2020 года проведен повторный мониторинг ГУО «Кошевичская средняя школа» Пинского района по адресу: Пинский р-н, д. Кошевичи, ул. Центральная, 26. В ходе проведения повторного мониторинга установлено, что п. 2 рекомендаций №187/23 от 09.12.2019 года выполнен, по п.1 установлен срок предоставления ответа не позднее 01.08.2020 года.

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Инспектором ИНиП Пинского ГРОЧС Брашевцом А.В. в соответствии с решением о проведении мониторинга №64 от 20.02.2020 года проведен повторный мониторинг ГУО «Молотковичская средняя школа» Пинского района по адресу: Пинский р-н, аг. Молотковичи, ул. Ленина, 10Б. В ходе проведения повторного мониторинга установлено, что п.п. 2-6 рекомендаций №187/25 от 09.12.2019 года выполнены, по п.1 установлен срок предоставления ответа не позднее 01.08.2020 года.

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Инспектором ИНиП Пинского ГРОЧС Брашевцом А.В. в соответствии с решением о проведении мониторинга №64 от 20.02.2020 года проведен повторный мониторинг ГУО «Оховская средняя школа Пинского района» по адресу: Пинский р-н, аг. Охово, ул. Школьная, 8. В ходе проведения повторного мониторинга установлено, что п. 2 рекомендаций №187/21 от 09.12.2019 года выполнен, по п.1 установлен срок предоставления ответа не позднее 01.08.2020 года.

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Инспектором ИНиП Пинского ГРОЧС Брашевцом А.В. в соответствии с решением о проведении мониторинга №64 от 20.02.2020 года проведен повторный мониторинг ГУО «Детский сад-начальная школа пос. Садовый» Пинского района по адресу: Пинский р-н, пос. Садовый, ул. Центральная, 17. В ходе проведения повторного мониторинга установлено, что п. 2 рекомендаций №187/22 от 06.12.2019 года выполнен, по п.1 установлен срок предоставления ответа не позднее 01.08.2020 года.

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Инспектором ИНиП Пинского ГРОЧС Брашевцом А.В. в соответствии с решением о проведении мониторинга №40 от 05.02.2020 года проведен повторный мониторинг ГУО «Cредняя школа №9 г. Пинска», расположенной по адресу: г. Пинск, ул. Первомайская, 179. В ходе проведения повторного мониторинга установлено, что п.п.1,2,3,7 рекомендаций №182/11 от 05.12.2019 года выполнены, по п.п.4,5,6 установлен срок предоставления ответа не позднее 01.05.2020 года.

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В соответствии с решением о проведении мониторинга №48 от 14.02.2020 года проведен мониторинг ЧРПУП «Рекламное агентство «Оранжевый дельфин». В ходе проведения мониторинга выявлен ряд нарушений требований правил пожарной безопасности. Руководителем организации является Жилюк Виктор Михайлович.

Старший инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС А.С. Кухарчук

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Инспектором ИНиП Пинского ГРОЧС старшим лейтенантом внутренней службы Брашевцом Александром Валерьевичем, на основании решения №23 от 29.01.2020 года, проведен мониторинг нежилого здания, расположенного по адресу: г. Пинск, ул. Ленина, д. 30, принадлежащего индивидуальному предпринимателю Захаровой Наталье Ивановне. В ходе проведения мониторинга выявлен ряд нарушений требований законодательства о пожарной безопасности. По результату проведенного мониторинга индивидуальному предпринимателю Захаровой Наталье Ивановне вручены рекомендации по устранению выявленных нарушений. Также готовятся информации в отдел торговли и услуг, управление архитектуры и градостроительства Пинского ГИК о выявленных нарушениях.