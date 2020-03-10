ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Инспекция госпожнадзора Пинского ГРОЧС проводит контрольные проверки предприятий и организаций Пинска и района

10.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Инспекция госпожнадзора Пинского ГРОЧС проводит контрольные проверки предприятий и организаций Пинска и района
Инспектором ИНиП Пинского ГРОЧС Брашевцом А.В. в соответствии с решением о проведении мониторинга №40 от 05.02.2020 года проведен повторный мониторинг ГУО «Гимназия № 2 г. Пинска» по адресу: г. Пинск, ул. Ильина, 13. В ходе проведения повторного мониторинга установлено, что п.п.1,2,3,5 рекомендаций №182/12 от 05.12.2019 года выполнены, по п.п.4,6 установлен срок предоставления ответа не позднее 01.05.2020 года.

* * *

Инспектором ИНиП Пинского ГРОЧС Брашевцом А.В. в соответствии с решением о проведении мониторинга №64 от 20.02.2020 года проведен повторный мониторинг ГУО «Кошевичская средняя школа» Пинского района по адресу: Пинский р-н, д. Кошевичи, ул. Центральная, 26. В ходе проведения повторного мониторинга установлено, что п. 2 рекомендаций №187/23 от 09.12.2019 года выполнен, по п.1 установлен срок предоставления ответа не позднее 01.08.2020 года.

* * *

Инспектором ИНиП Пинского ГРОЧС Брашевцом А.В. в соответствии с решением о проведении мониторинга №64 от 20.02.2020 года проведен повторный мониторинг ГУО «Молотковичская средняя школа» Пинского района по адресу: Пинский р-н, аг. Молотковичи, ул. Ленина, 10Б. В ходе проведения повторного мониторинга установлено, что п.п. 2-6 рекомендаций №187/25 от 09.12.2019 года выполнены, по п.1 установлен срок предоставления ответа не позднее 01.08.2020 года.

* * *

Инспектором ИНиП Пинского ГРОЧС Брашевцом А.В. в соответствии с решением о проведении мониторинга №64 от 20.02.2020 года проведен повторный мониторинг ГУО «Оховская средняя школа Пинского района» по адресу: Пинский р-н, аг. Охово, ул. Школьная, 8. В ходе проведения повторного мониторинга установлено, что п. 2 рекомендаций №187/21 от 09.12.2019 года выполнен, по п.1 установлен срок предоставления ответа не позднее 01.08.2020 года.

* * *

Инспектором ИНиП Пинского ГРОЧС Брашевцом А.В. в соответствии с решением о проведении мониторинга №64 от 20.02.2020 года проведен повторный мониторинг ГУО «Детский сад-начальная школа пос. Садовый» Пинского района по адресу: Пинский р-н, пос. Садовый, ул. Центральная, 17. В ходе проведения повторного мониторинга установлено, что п. 2 рекомендаций №187/22 от 06.12.2019 года выполнен, по п.1 установлен срок предоставления ответа не позднее 01.08.2020 года.

* * *

Инспектором ИНиП Пинского ГРОЧС Брашевцом А.В. в соответствии с решением о проведении мониторинга №40 от 05.02.2020 года проведен повторный мониторинг ГУО «Cредняя школа №9 г. Пинска», расположенной по адресу: г. Пинск, ул. Первомайская, 179. В ходе проведения повторного мониторинга установлено, что п.п.1,2,3,7 рекомендаций №182/11 от 05.12.2019 года выполнены, по п.п.4,5,6 установлен срок предоставления ответа не позднее 01.05.2020 года.

* * *

В соответствии с решением о проведении мониторинга №48 от 14.02.2020 года проведен мониторинг ЧРПУП «Рекламное агентство «Оранжевый дельфин». В ходе проведения мониторинга выявлен ряд нарушений требований правил пожарной безопасности. Руководителем организации является Жилюк Виктор Михайлович.

Старший инспектор ИНиП Пинского  ГРОЧС  А.С. Кухарчук

* * *

Инспектором ИНиП Пинского ГРОЧС старшим лейтенантом внутренней службы Брашевцом Александром Валерьевичем, на основании решения №23 от 29.01.2020 года, проведен мониторинг нежилого здания, расположенного по адресу: г. Пинск, ул. Ленина, д. 30, принадлежащего индивидуальному предпринимателю Захаровой Наталье Ивановне. В ходе проведения мониторинга выявлен ряд нарушений требований законодательства о пожарной безопасности. По результату проведенного мониторинга индивидуальному предпринимателю Захаровой Наталье Ивановне вручены рекомендации по устранению выявленных нарушений. Также готовятся информации в отдел торговли и услуг, управление архитектуры и градостроительства Пинского ГИК о выявленных нарушениях.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Инспектором ИНиП Пинского ГРОЧС Брашевцом А.В. в соответствии с решением о проведении мониторинга №40 от 05.02.2020 года проведен повторный мониторинг ГУО «Гимназия...
 
Новости дня
Новости общества
 
Госавтоинспекция проводит  с 6 по 15 марта комплексные мероприятия под девизом «Будь примером своему ребенку!». Советы для взрослых
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

09.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
10.03.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика