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Минэкономики предлагает обсудить проект нацстратегии устойчивого развития до 2035 года

11.03.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Министерство экономики приглашает поучаствовать в обсуждении проекта Национальной стратегии устойчивого развития Беларуси на период до 2035 года (НСУР-2035), сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Минэкономики предлагает обсудить проект нацстратегии устойчивого развития до 2035 года

Эта стратегия будет системообразующим документом для разработки прогнозов и программ социально-экономического развития страны на средне- и краткосрочную перспективы. В основу разработки НСУР-2035 положен системный подход, раскрывающий развитие трех взаимосвязанных компонентов общего потенциала национальной системы устойчивого развития: социального, экономического и экологического.

«НСУР-2035 определяет цели, этапы и механизмы перехода Беларуси к зрелому гражданскому обществу и инновационному развитию экономики при гарантировании всестороннего развития личности, повышении стандартов жизни человека и обеспечении благоприятной окружающей среды», — отметили в ведомстве.

Проект НСУР-2035 подготовлен Министерством экономики совместно с Научно-исследовательским экономическим институтом Минэкономики на основании предложений государственных органов, членов межведомственной и секторальных групп, Общественного совета по формированию и мониторингу стратегий устойчивого развития, депутатского корпуса, научных и международных организаций, учреждений образования, бизнес-союзов.

Проект стратегии рассмотрен на заседании Президиума Совета Министров 4 февраля и размещается для ознакомления широкого круга заинтересованных. Текст документа есть на сайте Минэкономики. Предложения принимаются по 24 марта через специальную форму на сайте ведомства.

Белта

 
 
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Министерство экономики приглашает поучаствовать в обсуждении проекта Национальной стратегии устойчивого развития Беларуси на период до 2035 года...
 
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