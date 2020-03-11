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История парня с ДЦП, который стал «пилотом космической тарелки» - и продвигает в Гродно необычную музыку

11.03.2020 08:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У 41-летнего гродненца Александра Зимина — ДЦП. Но несмотря на болезнь, он занимается спортом, ездит на велосипеде, волонтерил в отряде быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации Красного креста и участвовал в поисковых операциях. Даже пытается петь — но шутит, что с дикцией у него не очень. А еще он — пожалуй, самый необычный уличный музыкант в Гродно. Саша день за днем выходит на главную пешеходную улицу города, где играет на «космическом», как он говорит, музыкальном инструменте — хэндпане. А еще мечтает о международном фестивале на Августовском канале и чтобы на улицах Гродно звучала интересная, а главное, качественная музыка. Саша говорит, что знает, как это сделать — но ему нужна помощь.


Фото: из архива героя публикации

Саша — необычный музыкант. Во-первых, не имея специального образования (музыкальный кружок не в счет), он сам научился играть на пианино, гитаре и других инструментах. В том числе — на хэндпане, с которым решил выйти на улицы города не только, чтобы заработать деньги, но, в первую очередь, популяризировать свою «космическую музыку».

Сначала Саша играл около гродненских замков. Но после того, как в Старом замке началась реконструкция, перебрался на Советскую. С тех пор он ратует за то, чтобы гродненская «пешеходка» стала более музыкальной и атмосферной, и считает, что своим «космическим» хэндпаном оживляет центр города.

Саша — перфекционист: если что-то делать, то качественно. И вот, играя на хэндпане, он столкнулся с тем, что развитие его как музыканта застопорилось. Чтобы идти дальше, нужны вложения — надо купить еще одну тарелку.

 — Я раньше и не знал о таком музыкальном инструменте, как ханг или хэдпан, а потом увидел его в Вильнюсе. Начал искать информацию, что это вообще такое, потом купил диск с музыкой, а в 2016 купил себе инструмент. Правда, он был уже бэушный, на новый у меня просто не хватило бы денег. И то, чтобы купить этот инструмент, брал в долг. С пенсией по инвалидности особо не разгонишься. Мой ханг — это один из самых простейших инструментов среди аналогов, — рассказывает Александр.


Фото: из архива героя публикации

Ханг, или хэндпан был разработан в швейцарском Берне музыкантами компании PANArt. Они долго изучали звучание различных гонгов, барабанов, колокольчиков и других так называемых резонирующих инструментов народов мира. В итоге, соединив две металлических полусферы, получили новый инструмент, который издает плавный и «космический» звук. Швейцарская компания запатентовала название и форму инструмента, однако энтузиасты ханг-движения по всему миру стали экспериментировать со сталью и формой полукуполов. Сейчас во всем мире есть около 150 производителей хэндпанов, однако инструмент все еще из разряда уникальных. Стоимость нового ханга начинается от тысячи долларов.

Саша объясняет — он не просто уличный музыкант. В его музыке есть социальная нагрузка: он проводит мастер-классы (часто бесплатно), популяризирует инструмент и мечтает применять свою «летающую тарелку» в реабилитации детей с ДЦП, а потом, если хватит сил, организовать слет таких же «пилотов тарелок», как и он сам.

А еще он считает, что в Гродно вполне возможно активно развивать уличное искусство как важную часть современной культуры. Все предпосылки есть. Чтобы объединить все свои задумки в одно целое, он придумал и запустил музыкальный проект «Хэндпан в Гродно», который всячески продвигает.

 — Я даю любому слушателю возможность поиграть, провожу обучение. Это усиливает впечатление от инструмента и от музыки, которая всегда вызывает бурю эмоций. А еще устраиваю походы с сеансами релакса на природе, фотосессии под звуки хэндпана, выступаю на праздниках, фестивалях, детских мероприятиях. Детям особенно нравится необычная и релаксирующая музыка, — говорит Саша. — Именно из-за необычного звучания ханг называют космическим или летающей тарелкой.


Фото: из архива героя публикации

Сейчас гродненец хочет купить себе другой, более навороченный, инструмент, но денег на него нет. Гродненец решил просить помощи у людей.

 — Я считаю, что красивая или необычная уличная музыка в историческом центре создает неповторимую атмосферу, энергетику, придает городу некий шарм. А такой волшебный космический инструмент, как хэндпан, особенно привлекает внимание. Я хочу дальше развиваться, но пока этот процесс затормозился. За годы существования проекта я перерос свой инструмент и развивать творческий потенциал стало тяжело. Играть же годами одно и то же — неуважение к себе и слушателю. Второй хэндпан, с другим нотным строем и большим количеством мембран, значительно расширит мои возможности. Играя на двух инструментах одновременно, можно создавать новые красивые композиции, — уверен гродненец.

Для того, чтобы осуществить свою мечту, он организовал сбор на платформе MolaMola. А еще в пятнадцатом сезоне конкурса социальных проектов Social Weekend прошел во второй этап — там он тоже может выиграть грант на развитие. Ну и, конечно, как любому уличному музыканту, Саше можно положить деньги в футляр, проходя по Советской.


Фото: из архива героя публикации

Сбор средств в Сети пока идет очень туго. Но Саша не отчаивается и продолжает заниматься любимым делом.

 — Мой проект — это еще пример того, как человек с инвалидностью, имея достаточно серьезные физические ограничения, может многого добиться и жить полноценной жизнью.

— Твой диагноз как-то влияет на твою жизнь, ограничивает тебя в чем-то?

— Недавно я поймал себя на мысли, что если бы у меня был выбор стать здоровым, то я, может быть, и не согласился. Давай объясню. Всю жизнь из-за болезни мне приходилось что-то доказывать, постоянно карабкаться вверх. Все это закалило меня, придавало сил и энергии, чтобы жить и как-то развиваться. Конечно, есть ограничения. Например, я не могу вот купить новый инструмент — это финансовые ограничения. Игра на хэндпане не приносит такого уж высокого дохода, хотя это тоже работа. Скажу так: на жизнь хватает, на развитие — нет. Кредит я, конечно, взять не могу. Правда, я нашел вариант: производитель Overtone из Чехова согласился сделать рассрочку и уже даже приступил к изготовлению инструмента. Он будет готов в конце марта. Первый взнос — 10 тысяч российских рублей (315 белорусских) и потом полгода платить столько же ежемесячно.


Фото: из архива героя публикации

Александр рассказывает, что диагноз накладывает определенный отпечаток и на всю не музыкальную жизнь.

— Например, в школе у меня было освобождение от уроков физкультуры и труда, несколько начальных классов не давали учить белорусский язык (при том, что «Маугли» на белорусском была одной из моих любимых книг, и я свободно ее читал еще в далеком детстве), до последних классов не разрешали учить иностранные языки. Говорили, что мне будет трудно и тяжело. Считалось, что мне хватит минимальной школьной программы. Когда разрешили белорусский язык и литературу — мне пришлось догонять остальных, я тогда прошел программу трех классов за год. А физкультурой занимался на недостроях, в оврагах. И с 11 лет катался автостопом в Друскининкай — погулять, подышать свежим воздухом подальше от запретов. Примерно в таком ритме приходится жить до сих пор: чего-то хочешь, о чем-то мечтаешь — но не дают, не пускают. А иногда сам понимаешь, что тебе чего-то не хватает для достижения цели, берешь себя в руки — и начинается очередная война за право быть таким же, как все… Например, я два года воевал, чтобы мне вернули водительские права, — вспоминает Александр.

Водительское удостоверение гродненец получил в 2011 году, тогда же семья Саши купила машину. В 2014 году он решил получить справку с правом найма на работу, чтобы устроиться водителем. Но в итоге… и вовсе лишился права управления автомобилем.


Фото: из архива героя публикации

 — Во время очередной медкомиссии в районную поликлинику пришло письмо из РНПЦ экспертизы и реабилитации, запрещавшее мне управлять автомобилем. Я попытался оспорить решение, ведь у меня не было ни одного ДТП, я даже окончил курсы контраварийной подготовки. Но, к сожалению, вернуть права так и не смог. Именно в тот момент, когда я был раздавлен и находился в не самом лучшем душевном состоянии, в моей жизни и появился хэндпан…

Кстати, отдельно из проекта «Хэндпан в Гродно» вылился проект «Уличные пианино Гродно».

— Это мой вклад в культуру, в уличное искусство города. Идея проста — поставить инструменты в людных местах, чтобы любой желающий мог сыграть. Первые инструменты мы хотим установить на железнодорожном вокзале и во дворике кофейни «Джезва» в центре города. Уже есть определенные договоренности с начальником вокзала. С владельцами кофейни все обговорено еще в прошлом году, отдел культуры горисполкома тоже дал добро. Так что, надеемся, скоро в Гродно появятся уличные инструменты, доступные всем желающим.

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Теги: Гродно
 
 
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Саша, пожалуй, самый необычный уличный музыкант в Гродно. Он день за днем выходит на главную пешеходную улицу города, где играет на «космическом», как он говорит,...
 
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