ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!

Источник материала: Единство

— 19 марта 2020 года с 9.00 до 17.00

в связи с ремонтом железнодорожного пути на переезде.

Объезд можно осуществить через железнодорожный переезд 658 км станции Новосады (дорога Н-8010 (Новосады-Черневка-Дмитровичи).

Борисовская дистанция пути