ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!

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11.03.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

— 19 марта 2020 года с 9.00 до 17.00
в связи с ремонтом железнодорожного пути на переезде.
Объезд можно осуществить через железнодорожный переезд 658 км станции Новосады (дорога Н-8010 (Новосады-Черневка-Дмитровичи).
Борисовская дистанция пути

 
 
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Железнодорожный переезд653 км (дорога Н-8099 Лошница-Большие Негновичи-Гребло) будет закрыт для движения автотранспорта:
 
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