«Я поступила подло». Директора Гомельской кооперации осудили за взятки

Источник материала: Tut.by

В Гомеле вынесли приговор директору Гомельского филиала областного потребительского общества Раисе Глазко, сообщает Радыё Свабода.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

68-летнюю Раису Глазко задержали в июне 2019 года. Первоначально она обвинялась в получении 1 тысячи рублей от представителя коммерческой структуры «за благоприятное решение вопросов, входящих в ее компетенцию».

Милиция предполагала, что такой суммой коммерсанты отблагодарили начальницу торговли за заключение договоров на обслуживание холодильного оборудования.

Позже стало известно, что взятки от коммерсантов она брала и прежде, два раза по тысяче и один раз 400 рублей.

«Стыдно, что на старости лет такое сотворила»

На суде руководитель кооперации не признавала своей вины. Фактически нарушения законодательства в заключении договоров не было. Раиса Глазко говорила, что расценивала деньги не как взятку, а как подарки.

В день судебных прений, 9 марта, она заявила, что меняет свои показания и полностью признает вину. На вопрос прокурора «Почему вы не сделали это раньше?» обвиняемая ответила, что ей было стыдно.

— Мне было стыдно признаться, что на старости лет я такое сотворила, — говорила в суде директор потребкооперации и плакала. Плакали и ее дети в зале. — Я сама себе не могла простить. Мне стыдно было, что подвела такой прекрасный коллектив, который я возглавляла. Я поступила подло в отношении себя и остальных. Прошу прощения у своих детей. Я раскаиваюсь и переживаю, что не могу видеть своих детей и внуков. Все время об этом думаю. 8 месяцев в СИЗО я просто убивала себя морально за свой поступок.

Глазко 46 лет проработала в системе потребительского общества. Сначала в Светлогорске, потом — в Гомеле, куда ее пригласили, чтобы «поднять с колен райпо». Раиса Глазко имеет много наград, почетных грамот, знак «Отличник потребительской кооперации» и благодарность от премьер-министра.

«Она прекрасно знала, что это были не подарки»

Представитель государственного обвинения Алексей Гавриков высказался, что вина Раисы Глазко была доказана в суде.

«Она жизнь пожила и прекрасно знала, что это были никакие не подарки, а взятка», — отметил заместитель прокурора города. Он критически оценил признание вины на последнем заседании, посчитав, что это произошло под давлением доказательств, а не в результате искреннего раскаяния.

Прокурор просил наказать обвиняемую пятью годами лишения свободы.

Защитник обвиняемой просил суд учесть возраст обвиняемой и ряд хронических заболеваний, положительные характеристики, признание вины и раскаяние, многочисленные благодарности и почетные грамоты, ходатайство перед судом трудового коллектива; что она ранее не была судимой.

В последнем слове Раиса Глазко отметила, что всю жизнь посвятила работе, что коллектив кооперации занимал призовые места на различных ярмарках, был на доске почета.

«Наш коллектив действительно был предан работе, — отметила обвиняемая. — Я ни разу не слышала ни от кого, что „мы не поедем“, когда нужно было привести в порядок объект к семинару или сделать реконструкцию. Я всегда была с коллективом, не покидала объекта, если там оставался хоть один сотрудник. Ведь знала, что мое участие их стимулирует. Мне стыдно, что я подвела такой прекрасный коллектив, который меня уважал».

Суд приговорил бывшего руководителя к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Коммерсанта, который давал ей взятку, оштрафовали на 13,5 тыс. рублей.