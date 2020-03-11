ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Я поступила подло». Директора Гомельской кооперации осудили за взятки

11.03.2020 09:33 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гомеле вынесли приговор директору Гомельского филиала областного потребительского общества Раисе Глазко, сообщает Радыё Свабода.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

68-летнюю Раису Глазко задержали в июне 2019 года. Первоначально она обвинялась в получении 1 тысячи рублей от представителя коммерческой структуры «за благоприятное решение вопросов, входящих в ее компетенцию».

Милиция предполагала, что такой суммой коммерсанты отблагодарили начальницу торговли за заключение договоров на обслуживание холодильного оборудования.

Позже стало известно, что взятки от коммерсантов она брала и прежде, два раза по тысяче и один раз 400 рублей.

«Стыдно, что на старости лет такое сотворила»

На суде руководитель кооперации не признавала своей вины. Фактически нарушения законодательства в заключении договоров не было. Раиса Глазко говорила, что расценивала деньги не как взятку, а как подарки.

В день судебных прений, 9 марта, она заявила, что меняет свои показания и полностью признает вину. На вопрос прокурора «Почему вы не сделали это раньше?» обвиняемая ответила, что ей было стыдно.

— Мне было стыдно признаться, что на старости лет я такое сотворила, — говорила в суде директор потребкооперации и плакала. Плакали и ее дети в зале. — Я сама себе не могла простить. Мне стыдно было, что подвела такой прекрасный коллектив, который я возглавляла. Я поступила подло в отношении себя и остальных. Прошу прощения у своих детей. Я раскаиваюсь и переживаю, что не могу видеть своих детей и внуков. Все время об этом думаю. 8 месяцев в СИЗО я просто убивала себя морально за свой поступок.

Глазко 46 лет проработала в системе потребительского общества. Сначала в Светлогорске, потом — в Гомеле, куда ее пригласили, чтобы «поднять с колен райпо». Раиса Глазко имеет много наград, почетных грамот, знак «Отличник потребительской кооперации» и благодарность от премьер-министра.

«Она прекрасно знала, что это были не подарки»

Представитель государственного обвинения Алексей Гавриков высказался, что вина Раисы Глазко была доказана в суде.

«Она жизнь пожила и прекрасно знала, что это были никакие не подарки, а взятка», — отметил заместитель прокурора города. Он критически оценил признание вины на последнем заседании, посчитав, что это произошло под давлением доказательств, а не в результате искреннего раскаяния.

Прокурор просил наказать обвиняемую пятью годами лишения свободы.

Защитник обвиняемой просил суд учесть возраст обвиняемой и ряд хронических заболеваний, положительные характеристики, признание вины и раскаяние, многочисленные благодарности и почетные грамоты, ходатайство перед судом трудового коллектива; что она ранее не была судимой.

В последнем слове Раиса Глазко отметила, что всю жизнь посвятила работе, что коллектив кооперации занимал призовые места на различных ярмарках, был на доске почета.

«Наш коллектив действительно был предан работе, — отметила обвиняемая. — Я ни разу не слышала ни от кого, что „мы не поедем“, когда нужно было привести в порядок объект к семинару или сделать реконструкцию. Я всегда была с коллективом, не покидала объекта, если там оставался хоть один сотрудник. Ведь знала, что мое участие их стимулирует. Мне стыдно, что я подвела такой прекрасный коллектив, который меня уважал».

Суд приговорил бывшего руководителя к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Коммерсанта, который давал ей взятку, оштрафовали на 13,5 тыс. рублей.

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
68-летнюю Раису Глазко задержали в июне 2019 года. Первоначально она обвинялась в получении 1 тысячи рублей от представителя коммерческой структуры «за благоприятное...
 
Новости дня
Новости общества
 
Нотариусы Могилёвской области бесплатно проконсультируют граждан в преддверии Дня Конституции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

10.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
11.03.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика