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«Белавиа» предлагает пассажирам вернуть деньги за билеты в Рим с вылетом до 2 апреля. Рейсы не отменяют
11.03.2020 11:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Белавиа»
Клиенты авиакомпании, которые планировали лететь в Рим с 11 марта по 2 апреля включительно, могут без сборов и штрафов вернуть свои билеты. Либо им предлагают перенести полет на любую другую дату до 31 мая в пределах одного класса обслуживания.
Напомним, 10 марта авиакомпания «Белавиа»
10 марта совет министров Италии принял решение о введении
В связи с этим МИД Беларуси
Пассажиры, которые приезжают в Италию или уезжают из нее воздушным транспортом (за исключением транзита), должны будут обосновать цель своей поездки.
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«Белавиа» предлагает пассажирам вернуть деньги за билеты в Рим с вылетом до 2 апреля. Рейсы не отменяют
«Белавиа» предлагает пассажирам без сборов вернуть билеты на рейсы Минск-Рим-Минск с вылетом с 11 марта по 2 апреля или обменять их на другие даты. При этом рейсы в...
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