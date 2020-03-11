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«Белавиа» предлагает пассажирам вернуть деньги за билеты в Рим с вылетом до 2 апреля. Рейсы не отменяют

11.03.2020 11:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Белавиа» предлагает пассажирам без сборов вернуть билеты на рейсы Минск-Рим-Минск с вылетом с 11 марта по 2 апреля или обменять их на другие даты. При этом рейсы в столицу Италии не отменяются, уточнили TUT.BY в пресс-службе авиакомпании.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Клиенты авиакомпании, которые планировали лететь в Рим с 11 марта по 2 апреля включительно, могут без сборов и штрафов вернуть свои билеты. Либо им предлагают перенести полет на любую другую дату до 31 мая в пределах одного класса обслуживания.

Напомним, 10 марта авиакомпания «Белавиа» объявила о приостановлении рейсов в Милан до 2 апреля «в связи с постановлением правительства Италии о запрете на въезд/выезд в 15 провинций в рамках борьбы со вспышкой коронавируса». Авиакомпания готова вернуть полную стоимость билетов, оформленных на рейсы по этому маршруту с вылетом с 12 марта по 2 апреля 2020 года включительно.

10 марта совет министров Италии принял решение о введении режима строгого карантина на территории всей страны. Планируется, что режим продлится
до 3 апреля. Ситуация связана со вспышкой коронавируса.

В связи с этим МИД Беларуси предупредил: в данный период туристические поездки в Италию не допускаются. Перемещение по стране возможно только по причинам работы, нужд здоровья или в чрезвычайных ситуациях.

Пассажиры, которые приезжают в Италию или уезжают из нее воздушным транспортом (за исключением транзита), должны будут обосновать цель своей поездки.

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Теги: Минск
 
 
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«Белавиа» предлагает пассажирам без сборов вернуть билеты на рейсы Минск-Рим-Минск с вылетом с 11 марта по 2 апреля или обменять их на другие даты. При этом рейсы в...
 
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