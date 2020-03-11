Нерестовый весенний запрет на лов рыбы стартует на неделю раньше из-за аномально тёплой погоды

Источник материала: Полесская правда



По информации, предоставленной корреспонденту pinsknews.by в Пинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира, в связи с аномально теплой погодой и ранним нерестом запреты на лов рыбы начнут действовать раньше во всех регионах Беларуси.

– В среднем по стране сроки весенних запретов смещены на 8-10 дней. В Брестской и Гомельской областях запрет на лов рыбы стартует с 12 марта и продлится до 18 мая, – отметили специалисты Пинской инспекции и добавили, что это решение закреплено постановлением Минприроды № 2 от 4 марта 2020 года.

С 12 марта в рыболовных угодьях Брестской и Гомельской областей разрешается любительское рыболовство только с использованием одной удочки с одним крючком или одним спиннингом, в светлое время суток без захода в воду либо либо со льда, с искусственных сооружений, в отношении которых не установлены ограничения и запреты.

Применение любых других орудий или способов лова в период запрета квалифицируется как нарушение и влечет наложение штрафа. За выловленную запрещенным способом или орудием рыбу нарушитель обязан возместить вред, который в период нерестового запрета исчисляется по тройным таксам. Причинение вреда на сумму от 100 базовых величин (2 700 рублей) является основанием для возбуждения уголовного дела.

На протяжении всего периода запрета гражданам запрещено пользоваться маломерными судами – не только для рыболовства, но и для других целей (исключения – в подп. 109.6 Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства).

В Пинской межрайинспекции ОЖиРМ напомнили, что в целом сроки запретов и разрешений на некоторые виды охоты и рыбалки в течение марта остаются прежними.

Рыбалка:

в течение месяца действует запрет на промысловый лов всех видов рыбы на зимовальных ямах;

на промысловый лов всех видов рыбы на зимовальных ямах; с 1 марта запрещен лов щуки обыкновенной в рыболовных угодьях Брестской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областей, с 9 марта – в Витебской области;

лов щуки обыкновенной в рыболовных угодьях Брестской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областей, с 9 марта – в Витебской области; по 31 марта включительно во всех рыболовных угодьях республики действует запрет на лов сома обыкновенного.

Охота:

разрешена охота на бобра, выдру, кабана, волка, лисицу, енотовидную собаку, ворону серую, сороку, баклана, цаплю серую, цаплю белую большую;

на бобра, выдру, кабана, волка, лисицу, енотовидную собаку, ворону серую, сороку, баклана, цаплю серую, цаплю белую большую; с 14 марта стартует весенний сезон охоты на гуся белолобого, гуся-гуменника, гуся серого, казарку канадскую, самцов кряквы, свиязи, гоголя, широконоски, чернети красноголовой, чернети хохлатой, чирка-трескунка, чирка-свистунка, утки серой;

на гуся белолобого, гуся-гуменника, гуся серого, казарку канадскую, самцов кряквы, свиязи, гоголя, широконоски, чернети красноголовой, чернети хохлатой, чирка-трескунка, чирка-свистунка, утки серой; с 20 марта разрешена охота на самцов вальдшнепа на тяге;

охота на самцов вальдшнепа на тяге; с 20 марта разрешена охота на самцов глухаря и тетерева на токах.