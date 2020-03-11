«Веселый девичник»

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По замыслу Лидии Комар, художественного руководителя ансамбля народной песни «Любава», участники которого стали главными героями сцены, действие якобы происходило в коммунальной квартире. В течение всей программы «жильцы коммуналки» будто бы накануне 8 марта ожидали приезда нового соседа. Интрига разрешилась в конце мероприятия…

На празднике артисты ансамбля народной песни «Любава» порадовали зрителей новыми песнями, танцевальная группа «Жасмин» – испанским танцем, а солисты вокальной студии – давно знакомыми и любимыми композициями.

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