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«Веселый девичник»

11.03.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

По замыслу Лидии Комар, художественного руководителя ансамбля народной песни «Любава», участники которого стали главными героями сцены, действие якобы происходило в коммунальной квартире. В течение всей программы «жильцы коммуналки» будто бы накануне 8 марта ожидали приезда нового соседа. Интрига разрешилась в конце мероприятия…

На празднике артисты ансамбля народной песни «Любава» порадовали зрителей новыми песнями, танцевальная группа «Жасмин» – испанским танцем, а солисты вокальной студии – давно знакомыми и любимыми композициями.

Наш корр.

 
 
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