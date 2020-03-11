Нотариусы Могилёвской области бесплатно проконсультируют граждан в преддверии Дня Конституции

Источник материала: Радзiма

13 марта 2020 года нотариусы Могилёвского нотариального округа участвуют в республиканской акции по бесплатному консультированию граждан, проводимой Белорусской нотариальной палатой и приуроченной к празднованию Дня Конституции Республики Беларусь.

Обратившись в течение рабочего дня в любую нотариальную контору или нотариальное бюро, жители Беларуси и гости нашей страны смогут получить консультацию по оформлению наследственных прав, составлению завещаний, удостоверению брачных договоров, отчуждению недвижимости, совершению исполнительных надписей и иным вопросам, входящим в компетенцию нотариуса.

Целью подобных акций, приуроченных к государственным праздникам и иным памятным датам, является обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, повышение уровня правосознания, правовой культуры и правовой грамотности населения.

С адресами и режимами работы нотариальных контор и нотариального бюро Могилёвского нотариального округа можно ознакомиться на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by в разделе «Найти нотариуса».