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Нотариусы Могилёвской области бесплатно проконсультируют граждан в преддверии Дня Конституции
11.03.2020 — Новости Общества | Радзiма
Источник материала: Радзiма
13 марта 2020 года нотариусы Могилёвского нотариального округа участвуют в республиканской акции по бесплатному консультированию граждан, проводимой Белорусской нотариальной палатой и приуроченной к празднованию Дня Конституции Республики Беларусь.
Обратившись в течение рабочего дня в любую нотариальную контору или нотариальное бюро, жители Беларуси и гости нашей страны смогут получить консультацию по оформлению наследственных прав, составлению завещаний, удостоверению брачных договоров, отчуждению недвижимости, совершению исполнительных надписей и иным вопросам, входящим в компетенцию нотариуса.
Целью подобных акций, приуроченных к государственным праздникам и иным памятным датам, является обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, повышение уровня правосознания, правовой культуры и правовой грамотности населения.
С адресами и режимами работы нотариальных контор и нотариального бюро Могилёвского нотариального округа можно ознакомиться на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by в разделе «Найти нотариуса».
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13 марта 2020 года нотариусы Могилёвского нотариального округа участвуют в республиканской акции по бесплатному консультированию граждан, проводимой Белорусской...
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