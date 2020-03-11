В историческом центре Могилеве распишут фасады двух домов. Для этого ищут художников

Источник материала: Tut.by

Музей истории Могилева объявил о конкурсе по росписи стен еще двух домов недалеко от здания Ратуши. И так как это историческая часть города, то есть и специфические пожелания к авторам будущих композиций. Работу художников оплатит городской бюджет.



Фото: vk.com/club126566384

Художникам предстоит расписать фасады школы искусств и соседнего жилого дома № 4 на улице Ленинской. Работы объединят арт-проект «Могилев глазами гостей», который пройдет в июне 2020 года, и история места: фасады создают перспективу на территорию, где стоял один из самых крупных храмов города — Богоявленская церковь. С начала 17 века тут находился Богоявленский монастырь, в котором работала основанная Спиридоном Соболем братская типография. Потому во время отбора эскизов в первую очередь будут обращать внимание на те, которые будут связаны с историей и спецификой исторической застройки окружающей территории.

Авторы выбранных эскизов и будут выполнять роспись фасадов — самостоятельно или в составе творческой группы. Конкурсные работы можно высылать на адрес ratusha.mogilev@gmail.com до 1 мая. Их оценивать будет комиссия из чиновников, художников, администрации музея истории Могилева. Эскизы выберут до 15 мая.









Благодаря музею истории Могилева и помощи спонсоров подобные конкурсы уже проводились дважды в областном центре — в 2017 и 2018 годах. Так здание музея истории Могилева украсил старинный герб города , выполненный Григорием Шараевым. А фасад музея этнографии на улице Первомайской — «Горожане» Веры Юрковой.