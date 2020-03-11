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«Передал Втюрину 183 тысяч за закупку оборудования Smart-Zala». В чем обвиняют экс-замглавы Совбеза

11.03.2020 12:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня Верховный суд продолжил рассматривать уголовное дело в отношении 16 фигурантов. Руководителей, занимающих высокие посты, обвиняют в получении взяток за поставку необходимого оборудования, бизнесменов — в даче взяток. Суммы немаленькие: от 13 тысяч долларов до 868 750 «на двоих». Прокуроры второй день зачитывают обвинение.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Владимир Казанцев — один из взяткодателей, который находится за решеткой. Он представитель компаний 'Смартлабс" и «УГМК- Телеком». По версии следствия, он вместе с другим бизнесменом Горбачевым договорились с заместителем госсекретаря Совбеза Андреем Втюриным об откате для него 1/3 от суммы прибыли.

— Находясь в служебном кабинете, по улице Карла Маркса, Втюрин, выступая как представитель власти, дал указание министру связи Попкову и Сергею Сиводедову (бывший гендиректор «Белтелекома», также обвиняемый по делу — Прим. TUT.BY) организовать заключение договора на закупку оборудования Smart-Zala и поставку абонентских приставок, — зачитывает обвинение прокурор.


Втюрин — за решеткой слева. ото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Взятку, как указано у материалах уголовного дела, Втюрину передавали в два этапа. Первый раз — 14 февраля 2019 года, в Union Cafe он получил 34 400 долларов. Вторая взятка, 148 500 долларов, 48-летнему полковнику передавалась 21 апреля в гостиничном комплексе в Ждановичах. В этот же день он был задержан.

Прокурор уточняет: общая сумма взятки от Владимира Казанцева для Втюрина составила 183 000, договор на закупку оборудования Smart-Zala был заключен на 6.859.000 долларов.

— Вопреки принятой присяге народу Втюрин совершил ряд коррупционных преступлений, — говорит прокурор Кирилл Чубковец.

Следующий эпизод касается модернизации и закупки охранного оборудования для осуществления надзора для исправительной колонии в Жодино. Как оглашает обвинение прокурор, Андрей Втюрин дал указание начальнику Департамента по исполнению наказаний Сергею Дорошко, который был «не осведомлен о противоправной деятельности» Втюрина, организовать закупку по ускоренной схеме. За лоббирование интересов компаний «Смартлабс» и «УГМК- Телеком» Втюрин прямо возле здания секретариата Совета безопасности получил в сентябре 2017 года 9 тысяч долларов.

Кроме того, заместителю госсекретаря Совета безопасности Андрею
Втюрину предъявлено обвинение в подстрекательстве к даче взятки (ч.5 ст. 16 и ч.2 ст. 431 УК). По данным следствия, он «склонил Казанцева к даче взятки директору „Белтелекома“ Сиводедову». После чего последний получил 15 тысяч евро.

— Вину признаю в полном объеме. Вместе с тем есть сомнения в квалификации моих действий, — говорит из клетки Втюрин.

Напомним, 10 марта Верховный суд начал рассматривать «дело Втюрина». Из 16 обвиняемых — 12 за решеткой, еще четверым избрана иная мера пресечения: домашний арест, залог, подписка о невыезде. Как прозвучало из обвинения в суде: взятки за поставку нужного оборудования передавались в Минске, в Вильнюсе… Одни фигуранты брали деньги прямо в служебном кабинете, другие — в машине.

Всего по уголовному делу только у взяткополучателей изъято более 1,65 млн долларов, 62 тысяч евро, более 1 кг золота.

Фигурантами громкого уголовного дела являются:

  • Феликс Касперович, председатель правления ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр», обвиняется в получении совместно с Подгорным взяток в общей сумме не менее 868 750 долларов;
  • Андрей Подгорный, заместитель начальника Главного управления информационных технологий Национального банка Республики Беларусь, обвиняется в получении совместно с Касперовичем взяток в общей сумме не менее 868 750 долларов;
  • Игорь Кудасов, начальник Главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка Республики Беларусь, обвиняется в получении взяток в общей сумме не менее 30 000 долларов;
  • Юрий Зданевич, директор Информационно-вычислительного центра Министерства финансов, обвиняется в получении взяток в общей сумме 82 500 долларов;
  • Алексей Милованов, начальник управления информационной безопасности Департамента безопасности ОАО «АСБ «Беларусбанк», обвиняется в получении взятки в сумме 27 тысяч долларов;
  • Андрей Втюрин, заместитель Государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь, обвиняется в получении взяток в сумме не менее 190 000 долларов и в подстрекательстве к даче взятки;
  • Сергей Сиводедов, генеральный директор «Белтелекома», обвиняется в получении взяток в сумме не менее 470 тысяч долларов и 15 000 евро;
  • Юрий Пономарев, исполнительный директор Банка БелВЭБ, обвиняется в получении взяток в общей сумме 13 тысяч долларов, а также выгоды имущественного характера на сумму 1 тысяча фунтов стерлингов;
  • Владимир Жилин, фактический руководитель «Мобильного сервиса» (Минск), обвиняется в даче взяток в общей сумме не менее 900 250 долларов;
  • Сергей Покрышко, совладелец и один из фактических руководителей «Солидекс ПИ» и «Солидекс» (Минск), обвиняется в даче взяток в общей сумме не менее 195 тысяч долларов;
  • Михаил Пригара, представитель «АМТ-Груп Интернешнл» (Минск), обвиняется в даче взяток в общей сумме 285 тысяч долларов;
  • Сергей Шарков, гражданин Латвии, совладелец «ДПА» (Минск), обвиняется в даче взяток в общей сумме не менее 53 тысяч долларов;
  • Александр Бровка, представитель «Мобильного сервиса» (Минск), обвиняется в даче взяток в общей сумме 13 тысяч долларов, а также предоставлении выгоды имущественного характера на сумму 1000 фунтов стерлингов;
  • Виталий Горбачев, представитель компаний «Смартлабс» и «УГМК-Телеком», гражданин России, обвиняется в даче взяток в сумме не менее 190 тысяч долларов;
  • Владимир Казанцев, представитель компаний «Смартлабс» и «УГМК-Телеком», гражданин России, обвиняется в даче взяток в сумме не менее 190 тысяч долларов;
  • Владимир Томченко, директор «ТТ-Связьком» (Минск), обвиняется в даче взятки в сумме не менее 9 тысяч долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня Верховный суд продолжил рассматривать уголовное дело в отношении 16 фигурантов. Одних обвиняют в получении взяток за поставку необходимого оборудования,...
 
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