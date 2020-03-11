Двадцатилетним курьерам, распространявшим в Гомеле психотропы, дали большие сроки

Источник материала: Tut.by

Гомельский суд 5 марта вынес приговор по делу наркокурьеров, распространявших в составе преступной группы психотроп альфа-PVP в Гомеле и области в июле 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Гомельского областного суда.



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Парней, работавших наркокурьерами и размещавших «закладки» в Гомельской области и областном центре, оперативники задержали в конце июля прошлого года при получении партии товара. Одному из них 20 лет, другому 21 год. Молодые люди хранили наркотик альфа-PVP, еще известный как «соль» или «спиды», на территории одного из садовых товариществ. Причем старший из них утверждал, что не был в курсе, что работает дилером на группировку.

Обоих обвинили в незаконном обороте наркотиков в составе преступной группы. Младший из них ранее уже привлекался за хранение психотропов, а в этот раз его судили еще и за грабеж — в тот же период он отобрал у прохожего телефон.

Оба парня признаны виновными. Младшего приговорили к 12 годам и 2 месяцам в колонии усиленного режима, также назначив курс принудительного лечения от наркотической зависимости. Старшему назначили наказание в виде 7 лет колонии усиленного режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.