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В лесничествах Гродненщины начали заготовку березового сока

11.03.2020 12:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лесхозы Гродно начали заготовку березового сока. В этом году сезон начался несколько раньше обычного. Однако уже сейчас с берез «накапало» порядка 6 тонн сока, сообщает телеканал «Гродно Плюс».


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Специалисты лесхозов обещают, что в разгар сезона с одной березы можно получить порядка 150 литров. Но это только в том случае, если весна будет прохладной: резкое потепление может значительно сократить сроки заготовки.

У гродненцев уже есть возможность купить березовый сок у лесничеств. Правда, тару надо брать с собой — хозяйства заготавливают сок в большие пакеты, из которых потом переливают в бидоны или канистры покупателей. Кстати, любой желающий и сам сможет заготовить сок, но с разрешения лесхозов. Лесничие выделят определенное дерево, с которого можно получить сок.

— Лесным кодексом разрешено заготавливать физическим лицам сок самостоятельно для собственного потребления. Для этого надо обратиться в лесничество — это Гродненское и Индурское, и работники лесничества покажут разрешенные места, где можно законно самому заготавливать — для своих нужд — березовый сок. Хотел бы отметить, что для тех, кто решит самостоятельно заготовить сок в неустановленных местах предусмотрена административная ответственность и штраф в размере до 20 базовых величин, — рассказал инженер по охране леса Гродненского лесхоза Сергей Шпорко.

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Теги: Гродно
 
 
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Лесхозы Гродно начали заготовку березового сока. В этом году сезон начался несколько раньше обычного. Однако в Гродненском лесхозе к такому раннему началу сбора...
 
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