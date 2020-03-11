В Витебске пьяный пассажир напал на кондуктора троллейбуса

Источник материала: Tut.by

В Витебске пожилой пассажир без всяких причин избил кондуктора троллейбуса. Объяснил это «временным помутнением сознания из-за выпитого алкоголя», сообщает милиция региона.

Инцидент произошел вечером в «четверке». На остановке в троллейбус вошел 62-летний мужчина, предъявил проездной и сел на свободное место. Несколько минут ехал спокойно. А когда троллейбус проезжал мимо инфекционной больницы, неожиданно напал на 52-летнего кондуктора, когда тот проходил рядом по салону.

Мужчина получил несколько ударов в голову. Он попросил водителя вызвать милицию. Когда кондуктор снова проходил мимо пенсионера, тот опять его ударил.

Милиция вскоре задержала пассажира. Свою выходку он пояснил «временным помутнением сознания из-за выпитого алкоголя».

Возбуждено уголовное дело за хулиганство.