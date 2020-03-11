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Проверка системы территориальной обороны начата в Беларуси
11.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
По информации, предоставленной корреспонденту pinsknews.by пресс-службой Министерства обороны Беларуси, соответствующее распоряжение сегодня вручил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси генерал-майор Александр Вольфович председателю Минского областного исполнительного комитета.
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