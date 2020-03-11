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Проверка системы территориальной обороны начата в Беларуси

11.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Проверка системы территориальной обороны начата в Беларуси
По поручению Главы государства Министерство обороны одновременно с внезапной проверкой боевой готовности ряда воинских частей и подразделений Вооруженных Сил осуществляет оценку способности системы территориальной обороны решать поставленные задачи.

По информации, предоставленной корреспонденту pinsknews.by пресс-службой Министерства обороны Беларуси, соответствующее распоряжение сегодня вручил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси генерал-майор Александр Вольфович председателю Минского областного исполнительного комитета.


Проверка системы территориальной обороны начата в Беларуси
В соответствии с распоряжением в Клецке будет развернут штаб района территориальной обороны и сформирован батальон территориальных войск. Личному составу предстоит отработать вопросы охраны важных объектов, несения службы на блокпостах, борьбы с незаконными вооруженными формированиями, обеспечения режима военного положения и решать другие внезапно возникающие задачи.

 
 
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