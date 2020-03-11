Лукашенко на днях обсудит с министром здравоохранения меры противостояния COVID-19

Источник материала: Tut.by

На днях Лукашенко встретится с министром здравоохранения Владимиром Караником. Большая часть разговора пройдет без прессы, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

По данным телеграм-канала, Александр Лукашенко и Владимир Караник будут обсуждать ход выполнения поручений, которые президент давал по части медицины — от зарплат медикам до закупок оборудования.

При этом тему коронавируса тоже затронут: обсудят, какие меры предпринимаются и будут предприниматься в Беларуси для противостояния COVID-19.

11 марта общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Беларуси Гомеле, Гродно и Минске">выросло до 12: в Минске — пять, в Витебске — пять, в Гомеле и Гродно — по одному. Трех пациентов скоро выпишут.