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Лукашенко на днях обсудит с министром здравоохранения меры противостояния COVID-19
11.03.2020 13:12 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На днях Лукашенко встретится с министром здравоохранения Владимиром Караником. Большая часть разговора пройдет без прессы, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
По данным телеграм-канала, Александр Лукашенко и Владимир Караник будут обсуждать ход выполнения поручений, которые президент давал по части медицины — от зарплат медикам до закупок оборудования.
При этом тему коронавируса тоже затронут: обсудят, какие меры предпринимаются и будут предприниматься в Беларуси для противостояния COVID-19.
11 марта общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Беларуси Гомеле, Гродно и Минске">выросло до 12: в Минске — пять, в Витебске — пять, в Гомеле и Гродно — по одному. Трех пациентов скоро выпишут.
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Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
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