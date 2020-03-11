ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Из-за аномального тепла смещаются сроки весеннего запрета на лов рыбы

11.03.2020 12:45 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Из-за установившегося аномального для начала весны тепла и раннего нереста рыбы Минприроды сместило сроки весеннего запрета на начало любительского лова для всех регионов нашей страны в среднем на 8−10 дней. Об этом на своем сайте информирует Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Беларуси.


Фото с сайта ryblib.ru

В Брестской и Гомельской областях будет запрещено рыбачить с 12 марта по 18 мая. В Минской, Могилевской и Гродненской областях — с 22 марта по 30 мая. В Витебской области — с 31 марта по 8 июня.

Во время нерестового запрета любительская рыбалка полностью не запрещена: ловить можно днем с берега без захода в воду, либо со льда или искусственных сооружений, используя только одну удочку с одним крючком или один спиннинг, оснащенный искусственной приманкой, с одним одинарным или двойным, или тройным крючком. Также в указанные сроки запрещено пользоваться катерами, моторными и гребными лодками, а также иными маломерными судами.

В период нерестового запрета штрафы за незаконный лов рыбы взимаются в тройном размере. А за ущерб природе, оцененный в 100 базовых величин или более (2700 рублей), грозит уголовная ответственность.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В среднем сроки запрета на любительскую рыбалку во всех регионах Беларуси перенесли на 8−10 дней.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Витебске пьяный пассажир напал на кондуктора троллейбуса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

10.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
11.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика