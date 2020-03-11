Из-за аномального тепла смещаются сроки весеннего запрета на лов рыбы

Источник материала: Tut.by

Из-за установившегося аномального для начала весны тепла и раннего нереста рыбы Минприроды сместило сроки весеннего запрета на начало любительского лова для всех регионов нашей страны в среднем на 8−10 дней. Об этом на своем сайте информирует Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Беларуси.



Фото с сайта ryblib.ru

В Брестской и Гомельской областях будет запрещено рыбачить с 12 марта по 18 мая. В Минской, Могилевской и Гродненской областях — с 22 марта по 30 мая. В Витебской области — с 31 марта по 8 июня.

Во время нерестового запрета любительская рыбалка полностью не запрещена: ловить можно днем с берега без захода в воду, либо со льда или искусственных сооружений, используя только одну удочку с одним крючком или один спиннинг, оснащенный искусственной приманкой, с одним одинарным или двойным, или тройным крючком. Также в указанные сроки запрещено пользоваться катерами, моторными и гребными лодками, а также иными маломерными судами.

В период нерестового запрета штрафы за незаконный лов рыбы взимаются в тройном размере. А за ущерб природе, оцененный в 100 базовых величин или более (2700 рублей), грозит уголовная ответственность.