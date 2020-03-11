|
Из-за аномального тепла смещаются сроки весеннего запрета на лов рыбы
11.03.2020 12:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Из-за установившегося аномального для начала весны тепла и раннего нереста рыбы Минприроды сместило сроки весеннего запрета на начало любительского лова для всех регионов нашей страны в среднем на 8−10 дней. Об этом на своем сайте
В Брестской и Гомельской областях будет запрещено рыбачить с 12 марта по 18 мая. В Минской, Могилевской и Гродненской областях — с 22 марта по 30 мая. В Витебской области — с 31 марта по 8 июня.
Во время нерестового запрета любительская рыбалка полностью не запрещена: ловить можно днем с берега без захода в воду, либо со льда или искусственных сооружений, используя только одну удочку с одним крючком или один спиннинг, оснащенный искусственной приманкой, с одним одинарным или двойным, или тройным крючком. Также в указанные сроки запрещено пользоваться катерами, моторными и гребными лодками, а также иными маломерными судами.
В период нерестового запрета штрафы за незаконный лов рыбы взимаются в тройном размере. А за ущерб природе, оцененный в 100 базовых величин или более (2700 рублей), грозит уголовная ответственность.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В среднем сроки запрета на любительскую рыбалку во всех регионах Беларуси перенесли на 8−10 дней.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)