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Втюрин полностью признал вину
11.03.2020 13:58 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
В общей сложности в 2019 году Втюрин получил более 180 тысяч долларов от двух граждан РФ.
Об этом
Экс-заместитель госсекретаря Совбеза Беларуси Андрей Втюрин обвиняется в получении взяток в размере не менее 9 тысяч долларов от Томченко, 183 тысяч долларов - от Владимира Казанцева и Виталия Горбачева.
Россияне Казанцев и Горбачев обвиняются в передаче взятки, при этом первый представлял интересы «Смартлабс» и иных российских субъектов хозяйствования.
Втюрин полностью признал свою вину в получении взяток и подстрекательстве Казанцева к даче взятки главе «Белтелекома» Сергею Сиводедову.
В частности, речь шла о модернизации аппаратно-программного комплекса и поставке абонентских приставок.
В итоге Втюрин поручил экс-министру связи и информатизации Сергею Попкову и экс-гендиректору «Белтекома» Сиводедову подписать договор и организовать его исполнение с организацией с ООО «Смартлабс».
Известно, что в 2018 году Втюрин получил взятку в сумме третьей части от прибыли «Смартлабса», которую фирма бы получила при реализации сделки с «Белтелекомом».
В результате таких действий в кармане Втюрина «осело» 183 тысяч долларов.
Пять фигурантов из 16 пошли на сделку со следствием. С обвиняемыми по коррупционному делу главой межбанковского расчетного центра Феликсом Касперовичем, гендиректором «Белтелекома» Сергеем Сиводедовым и еще тремя фигурантами 12 февраля
Напомним, что в декабре КГБ
Первая информация о возможном задержании Втюрина
30 мая был
Российские СМИ
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В общей сложности в 2019 году Втюрин получил более 180 тысяч долларов от двух граждан РФ.
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