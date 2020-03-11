Втюрин полностью признал вину

В общей сложности в 2019 году Втюрин получил более 180 тысяч долларов от двух граждан РФ.

Об этом передает БЕЛТА из зала суда 11 марта.

Экс-заместитель госсекретаря Совбеза Беларуси Андрей Втюрин обвиняется в получении взяток в размере не менее 9 тысяч долларов от Томченко, 183 тысяч долларов - от Владимира Казанцева и Виталия Горбачева.

Россияне Казанцев и Горбачев обвиняются в передаче взятки, при этом первый представлял интересы «Смартлабс» и иных российских субъектов хозяйствования.

Втюрин полностью признал свою вину в получении взяток и подстрекательстве Казанцева к даче взятки главе «Белтелекома» Сергею Сиводедову.

В частности, речь шла о модернизации аппаратно-программного комплекса и поставке абонентских приставок.

В итоге Втюрин поручил экс-министру связи и информатизации Сергею Попкову и экс-гендиректору «Белтекома» Сиводедову подписать договор и организовать его исполнение с организацией с ООО «Смартлабс».

Известно, что в 2018 году Втюрин получил взятку в сумме третьей части от прибыли «Смартлабса», которую фирма бы получила при реализации сделки с «Белтелекомом».

В результате таких действий в кармане Втюрина «осело» 183 тысяч долларов.

Пять фигурантов из 16 пошли на сделку со следствием. С обвиняемыми по коррупционному делу главой межбанковского расчетного центра Феликсом Касперовичем, гендиректором «Белтелекома» Сергеем Сиводедовым и еще тремя фигурантами 12 февраля были заключены досудебные соглашения.

Напомним, что в декабре КГБ завершил предварительное расследование уголовного дела по взяткам при поставках в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения. Обвинения предъявлены 16 человекам.

Первая информация о возможном задержании Втюрина появилась 29 апреля. Сообщалось, что заместитель генерального секретаря Совета безопасности Беларуси полковник Андрей Втюрин был задержан КГБ за получение крупной взятки в 150 тысяч долларов.

30 мая был опубликован указ Александра Лукашенко об увольнении Втюрина с поста генерального секретаря Совета безопасности за дискредитацию воинского звания неназванным проступком.