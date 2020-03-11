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Фотовыставка приемных семей открылась в галерее им. Е.Е. Моисеенко

11.03.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В картинной галерее им. Е.Е. Моисеенко  открылась фотовыставка приемных семей «Наш семейный портрет», организованная работниками социально-педагогического центра.

Фотовыставка приемных семей открылась в галерее им. Е.Е. Моисеенко
Фотовыставка приемных семей открылась в галерее им. Е.Е. Моисеенко
Фотовыставка приемных семей открылась в галерее им. Е.Е. Моисеенко
Фотовыставка приемных семей открылась в галерее им. Е.Е. Моисеенко
Фотовыставка приемных семей открылась в галерее им. Е.Е. Моисеенко

Ирина ШУТОВА

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В картинной галерее им. Е.Е. Моисеенко  открылась фотовыставка приемных семей "Наш семейный портрет", организованная работниками...
 
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