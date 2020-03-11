В картинной галерее им. Е.Е. Моисеенко открылась фотовыставка приемных семей «Наш семейный портрет», организованная работниками социально-педагогического центра.
Ирина ШУТОВА
Фото автора
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Фотовыставка приемных семей открылась в галерее им. Е.Е. Моисеенко
11.03.2020 — Новости Общества | Газета Авангард
Источник материала: Газета Авангард
В картинной галерее им. Е.Е. Моисеенко открылась фотовыставка приемных семей «Наш семейный портрет», организованная работниками социально-педагогического центра.
Ирина ШУТОВА
Фото автора
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В картинной галерее им. Е.Е. Моисеенко открылась фотовыставка приемных семей "Наш семейный портрет", организованная работниками...
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