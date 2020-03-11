В крупных городах Минской области планируют заменить автобусы на электробусы

Источник материала: Единство

Всего нужно приобрести 110 электробусов: в Солигорск - 40, в Слуцк - 15, в Борисов - 20, в Молодечно - 20, в Жодино - 15.

Регион нуждается в электробусах с дальностью хода на одной зарядке не менее 250 км. Для малых городов она может быть уменьшена до 100-150 км.

В ноябре 2019 года вопрос приобретения электробусов для городских перевозок в Минской области прорабатывали представители ОАО «Миноблавтотранс» и Европейский банк реконструкции и развития. По результатам встречи стороны предварительно договорились о включении проекта по приобретению электробусов в программу финансирования банка.

К слову, также на трассе М3 по окончании реконструкции специально для движения общественного электрического транспорта может быть выделена полоса.