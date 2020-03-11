Аграрии СУП «Андреевка» и ОАО «Николаевка» первыми приступили к яровому севу

Источник материала: Газета Авангард

7 марта первые зерна упали в землю на полях отделения «Дуравичи» СУП «Андреевка». По словам исполняющей обязанности начальника отделения Валентины Дороховой, на сегодняшний день уже посеяно 80 га овса. А подготовлено под посев 220 га. Ежедневно удается посеять в среднем по 30 га. Тем более, что погода позволяет работать весь световой день: с семи утра до семи вечера. Проблем в обеспечении топливом нет, вся техника на ходу. Пока в весеннем севе задействовано 4 единицы техники: 1 – на посеве, 1 – на внесении жидких удобрений, 2 единицы для внесения жидких удобрений задействованы в работах на других отделениях хозяйства. Стоит отметить, что семена овса «Дебют» первой репродукции – собственные. На посевной задействованы опытные механизаторы – Владимир Балобан и Александр Зайцев.

Посевная только начинает набирать обороты. Как отметили в хозяйстве, еще предстоит посеять разных культур более чем на 6000 га. Будут задействованы 28 единиц техники, 50 механизаторов и обслуживающего персонала. Все отделения работают в режиме взаимопомощи. Одним словом, все для работы есть. Но самое главное, по мнению механизаторов СУП «Андреевка», есть желание работать. А с таким настроем, уверены, все у них получится.



Исполняющий обязанности начальника отделения «Дуравичи» Валентина Дорохова

Владимир Балобан задействован на внесении жидких удобрений













Александр Зайцев на севе овса