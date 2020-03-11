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С какими вопросами приходили будакошелевцы на личный прием к председателю Анатолию Гапонику

11.03.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Из 9 обращений, поступивших 11 марта главе района Анатолию Гапонику, 3 вопроса были разъяснены, 2 – решены еще до начала приема.

Заявителей волновали темы трудоустройства, порядка начисления платы за коммунальные услуги, содержания гражданских кладбищ, нарушения трудового законодательства при увольнении и подвоза детей к школе.

Традиционно были озвучены жилищные вопросы, ремонта дорог и выделения земельного участка для открытия крестьянско-фермерского хозяйства.

По поступившим в ходе приема обращениям главой района даны соответствующие поручения управлениям, отделам и службам.

Выездной прием Анатолий Генрикович продолжит в 15.00 в Узовском сельисполкоме.С какими вопросами приходили будакошелевцы на личный прием к председателю Анатолию Гапонику
С какими вопросами приходили будакошелевцы на личный прием к председателю Анатолию Гапонику
С какими вопросами приходили будакошелевцы на личный прием к председателю Анатолию Гапонику
С какими вопросами приходили будакошелевцы на личный прием к председателю Анатолию Гапонику

 
 
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Из 9 обращений, поступивших 11 марта главе района Анатолию Гапонику, 3 вопроса были разъяснены, 2 – решены еще до начала приема. Заявителей волновали...
 
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