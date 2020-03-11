С какими вопросами приходили будакошелевцы на личный прием к председателю Анатолию Гапонику

Источник материала: Газета Авангард

Из 9 обращений, поступивших 11 марта главе района Анатолию Гапонику, 3 вопроса были разъяснены, 2 – решены еще до начала приема.

Заявителей волновали темы трудоустройства, порядка начисления платы за коммунальные услуги, содержания гражданских кладбищ, нарушения трудового законодательства при увольнении и подвоза детей к школе.

Традиционно были озвучены жилищные вопросы, ремонта дорог и выделения земельного участка для открытия крестьянско-фермерского хозяйства.

По поступившим в ходе приема обращениям главой района даны соответствующие поручения управлениям, отделам и службам.

Выездной прием Анатолий Генрикович продолжит в 15.00 в Узовском сельисполкоме.







