Гродненка с коронавирусом приехала из Вильнюса на маршрутке. Пассажиров, водителя и людей с границы поместят в карантин

Источник материала: Tut.by

Гродненка, у которой обнаружили коронавирус, возвращалась в Беларусь из Италии самолетом, потом на маршрутке из Вильнюса через пункт пропуска «Привалка». Как рассказали TUT.BY сотрудники фирмы-перевозчика, в автобусе было 13 человек. Всего же, по предварительным данным, на 14-дневный карантин в Гродненскую областную инфекционную больницу будут помещены 19 человек, сообщает Sputnik.by.



Фото: Reuters

Напомним, первый случай коронавируса в областном центре выявлен у 62-летней гродненки, которая в понедельник вернулась домой из Италии. Гродненка сама обратилась за медицинской помощью, хоть никаких симптомов у нее не было.

Все люди, которые непосредственно контактировали с женщиной, будут помещены на карантин. Это контакты на границе, где у нее брали анализы, и в автобусе, на котором она ехала. По словам главного государственного санитарного врача Гродненской области Николая Кендыша, у гродненки при пересечении границы был взят анализ на коронавирус.

Сама женщина была взята под наблюдение, ей разъяснили, как нужно себя вести, если почувствует недомогание. Уже 10 марта пациентка почувствовала себя плохо и обратилась за медицинской помощью. Результаты анализов на COVID-19 подтвердили наличие вируса.

Если бы гродненка не обратилась к врачам 10 марта, ее бы госпитализировали 11 марта, когда были готовы анализы.

Николай Кендыш уточнил, что женщина после приезда в Гродно оставалась дома, не посещала общественные места, не ходила в поликлинику и другие точки массового скопления людей. У нее была памятка с инструкциями, как поступать в той или иной ситуации. Поэтому когда пациентка почувствовала недомогание, она вызвала скорую помощь. После этого ее доставили в гродненскую инфекционную больницу.

Сегодня Министерство здравоохранения Беларуси Гомеле и Минске">сообщило о еще двух новых случаях коронавируса в республике. Они зафиксированы в Минске и Гомеле.

В гродненской фирме-перевозчике рассказали, что среди помещенных на карантин людей — их водитель, а также сотрудница, которая возвращалась домой из отпуска.

Минздрав настоятельно рекомендует

Министерство здравоохранения обращается ко всем возвращающимся в страну с настоятельной просьбой обязательно информировать специалистов, работающих в зонах пограничного контроля, о том, что вы побывали в эпидемически неблагоприятных районах. Кроме того, Министерство здравоохранения призывает всех возвращающихся из-за границы по возможности первые 14 дней максимально ограничить число контактов. А в случае появления респираторной инфекции вызвать скорую медицинскую помощь. Обязательно нужно сказать по телефону, какие страны вы посещали.

Ранее в Беларуси было подтверждено девять случаев коронавирусной инфекции. Один из заболевших уже здоров : у студента из Ирана получен третий отрицательный результат теста. У двух пациентов, с которыми он близко контактировал, на сегодня также получены отрицательные результаты тестов. На этой неделе после завершения мероприятий лабораторного и клинического контроля все три пациента будут выписаны из стационара.

Состояние всех пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, удовлетворительное, температуры и других клинических проявлений болезни нет. Температура нормальная, проводится лабораторный контроль и мероприятия медицинского наблюдения.

Куда звонить при подозрениях на коронавирус?

Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья — +375 29 156−85−65, звонки принимаются в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 13.30 до 18.00.

Для жителей Минска по вопросам коронавирусной инфекции открыта горячая линия в Минской инфекционной больнице по номеру +375 17 334−34−68 с 8.30 до 15.00.

Горячие линии в Витебске — 8 0212 67−36−44, Полоцке — 8 0214 74−39−44, Новополоцке — 8 0214 57−36−44, Орше — 8 0216 51−34−41 и 51−34−48.

Где возьмут анализ?

Пункты забора мазков для обследования на коронавирус есть на границе (на базе санитарно-карантинных пунктов), в инфекционных больницах или отделениях и в некоторых поликлиниках на базе кабинетов инфекционных заболеваний. Обследуют только тех, кто был в Китае, Иране, Италии и Южной Корее.

Например, в Минске мазок возьмут в городской инфекционной больнице и в детской инфекционной больнице. В Витебской области анализ на коронавирус можно сделать более чем в 20 учреждениях здравоохранения: например в Витебском областном противотуберкулезном диспансере, Бешенковичской ЦРБ, Браславском районном центре гигиены и эпидемиологии, Верхнедвинской ЦРБ, Глубокской ЦРБ, Городокской ЦРБ, Докшицкой ЦРБ, Дубровенской ЦРБ, Лепельской ЦРБ и др. Более точную информацию по всем областям, где, в каких отделениях клиник и в какое время берут анализы на коронавирус, можно найти здесь .

На границе проверяют тех, кто в последние 14 дней приехал из эпидемически неблагополучных по коронавирусной инфекции стран. При прохождении контроля — в аэропорту, в поезде, на автомобильном пункте пропуска — пассажирам выдают «Анкету прибывшего» . Сведения из анкет передаются в поликлиники по месту жительства.