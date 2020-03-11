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Синоптики рассказали, когда пинчанам ждать похолодания

11.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Синоптики рассказали, когда пинчанам ждать похолодания
По информации, предоставленной корреспонденту pinsknews.by в Пинском межрайонном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за прошедшие сутки средняя температура воздуха составила +5 градусов, что на 5 градусов выше средних многолетних значений. Уровень воды в реках Пина и Припять за последние сутки снизился на 1 сантиметр, а температура воды составила около 5,5 градусов.

Пинские синоптики также поделились своими наблюдениями за состоянием всходов озимых культур и увлажненности почвы:

– На наблюдаемых нами полях озимый тритикале возобновил вегетацию, произошло это почти на месяц раньше средних многолетних сроков и на 16 дней раньше прошлого года. Недостатка влаги в пахотном слое почвы не отмечается: верхний 10-сантиметровый слой почвы находится в хорошо увлажненном состоянии, – отметили специалисты Пинского гидрометеоцентра.

Метеорологи предупредили пинчан и жителей Пинского района, что в ближайшие трое суток в регионе объявлен оранжевый уровень опасности из-за ветреной погоды.

Завтра днем на значительной части территории пройдут дожди, ожидается усиление западного, юго-западного ветра, порывы которого будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 0…+5 градусов, днем +8…+13 градусов.

В пятницу, 13 марта, ночью на большей части территории, а днем местами пройдут кратковременные дожди, переходящие в мокрый снег. Скорость ветра западного направления составит 6-11 м/с, ночью и утром порывы ветра достигнут 15-20 м/с, а днем – 14 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит от -1 до +4 градусов, в дневные часы воздух прогреется до 6…11 градусов тепла.

В субботу синоптики обещают небольшое похолодание. В течение суток временами ожидается снег, мокрый снег, а температура воздуха окажется в пределах от -1 до +4 градусов. На отдельных участках дорог образуется гололедица. Ветер западный, северо-западный, 6-11, ночью местами, а утром и днем на большей части территории порывы достигнут 15-20 м/с.

 
 
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> По информации, предоставленной корреспонденту pinsknews.by в Пинском межрайонном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за прошедшие сутки...
 
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