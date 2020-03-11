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Удар - и оказалась на асфальте. Гомельчанка рассказала в суде, как трое похищали ее и BMW

11.03.2020 17:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

12 марта в Гомеле продолжился суд над молодыми людьми, которых обвиняют в разбойном нападении на гомельчанку Ольгу Дегтяреву, совершенном осенью прошлого года у подъезда ее дома. Сегодня в суде допросили потерпевшую.


Фото: Елена Бычкова

Напомним, вечером 2 сентября прошлого года в милицию Гомеля поступило сообщение от жителей дома по улице Быховской, которые рассказали, что неизвестные избили женщину, затолкали ее в белый BMW и скрылись. В этот же вечер оперативники задержали одного из нападавших, 17-летнего гомельчанина. На следующий день был задержан второй подозреваемый. И позже в съемной квартире одного из домов по улице Максима Богдановича в Минске нашли третьего участника разбойного нападения.

Самому младшему — Ивану Андрееву на момент совершения преступления едва исполнилось 17 лет. Все трое обвиняются в разбое, похищении человека, угоне, а Иван Андреев еще и в побеге из- под стражи. Свою вину молодые люди в суде признают частично. И утверждают, что действовали не по сговору.


Авто Ольги Дегтяревой. Фото: Следственный комитет

Ольга рассказывает, что своих похитителей она наглядно знала — жили по соседству. В тот вечер, рассказывает женщина, она подъехала к дому, когда было еще светло. Обвиняемые стояли у подъезда возле скамейки, женщина вышла из авто, направилась к дверям — и вдруг кто-то ее ударил. Удар был такой силы, что она тут же оказалась на асфальте. Затем последовали еще удары — по голове, по лицу.

— Я стала кричать: «За что?» Боли тогда не почувствовала. Был шок. Меня подняли и понесли в машину. Кто-то из соседей крикнул: мол, что вы делаете? А Андреев ответил что-то типа: «Это моя жена». Я сопротивлялась, кричала, понимала, что это последний мой шанс освободиться, — рассказывает в суде Ольга — и начинает плакать.

Родные обвиняемых при этом отпускают неприятные реплики в адрес потерпевшей. Судья их удаляет из зала.

Ольга вспоминает: обвиняемые затолкали ее в ее же машину и поехали в сторону Черниговской трассы. Вели они себя, по словам потерпевшей, очень эмоционально и агрессивно. Требовали деньги — 15 тысяч долларов.

— Что вы отвечали? — интересуется судья.

— Я объяснила, что это большая сумма и мне ее сейчас взять негде.

Ольга рассказывает, что обвиняемые стали ей угрожать, что изнасилуют. А когда авто ехало по белицкому путепроводу, пригрозили, что сбросят с моста в реку.

— Сказали: нам терять нечего, мы наворотили тут и нам нужно уезжать срочно, поэтому нужны деньги.

Когда машина оказалась за городом, молодые люди дважды останавливались в лесу. Во время второй остановки стали обыскивать авто. В багажнике нашли рюкзак, а в нем — кошелек с пятью тысячами долларов — деньги в этот день Ольга сняла, чтобы отдать знакомым долг. Но женщина уверена, что обвиняемые об этом знать не могли.

— Рюкзак нашел Максименко. Он был очень рад. Потом он выключил свет, заглушил авто и вышел вместе с Иваном Андреевым. Со мной в машине остался Илья. Он трогал меня за ногу и угрожал изнасиловать. Сказала, что меня трогать нельзя — якобы у меня ВИЧ.

Через некоторое время молодые люди завели BMW и выехали из леса. К этому моменту, вспоминает Ольга, обвиняемые немного успокоились. Но все равно было непонятно, чего от них ждать дальше.

— Мы ехали в сторону города, очень медленно. Было ощущение, что они решали, что со мной делать, — рассказывает потерпевшая.

Ни она, ни молодые люди тогда еще не знали, что в городе объявлен план «Перехват» — встревоженные сценой у подъезда соседи позвонили в милицию.

На въезде в город уже стоял экипаж. Сотрудник милиции пытался остановить машину, но водитель только прибавил скорость. Как потом выяснилось, уходя от погони, BMW ехало по улице Ильича 200 км/ч. Но в какой-то момент с центральной улицы авто свернуло во дворы, а там уперлось в рельсы. Обвиняемые разбежались, бросив и машину, и ее владелицу.

На следующем судебном заседании суд допросит обвиняемых.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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12 марта в Гомеле продолжился суд над молодыми людьми, которых обвиняют в разбойном нападении на гомельчанку Ольгу Дегтяреву, совершенном осенью прошлого года у...
 
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