Онлайн-ресурс о качестве товаров и услуг создан в Беларуси

Источник материала: Полымя

В Беларуси создан онлайн-ресурс о качестве товаров и услуг «Качество.бел» , сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации.





«Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации формирует информационный интернет-ресурс «Качество.бел», предоставляющий пользователям систематизированную информацию о продукции и услугах Беларуси. Ресурс создается на основе государственной системы каталогизации продукции и будет востребован при проведении маркетинговых исследований, закупок, продвижении безопасных и качественных продукции и услуг», — рассказали в пресс-службе.

На портале несколько тематических разделов, среди которых «Натуральный продукт», «Конкурсы в области качества», «Реестр опасной продукции», «Документы об оценке соответствия».

В Госстандарте считают, что полезным как для потребителей, так и организаций торговли является ресурс «Опасная продукция». Информация из него позволит избежать покупки товаров, не соответствующих требованиям технических регламентов ЕАЭС (Таможенного союза).

«Мы понимаем, что надо уделять большое внимание информированию потребителей. Поэтому Госстандарт решил создать интегрированный ресурс «Качество.бел». Госорганы в своей работе накапливают большое число специализированных информационных ресурсов — реестров, регистров, каталогов. Они в первую очередь направлены на решение профильных задач и обывателю не всегда понятны. Чтобы приблизить эти ресурсы к потребителю, было решено сделать на их основании понятные тематические сборники. На «Качество.бел» мы пытаемся объединить всю информацию о продукции», — прокомментировал директор Белорусского государственного института стандартизации и сертификации Александр Скуратов.

В течение этого года портал будет дополняться новыми функциями и компонентами.

Источник: БелТА

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