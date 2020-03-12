ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Было - стало. Многоэтажки на месте аэропорта и заправок: как изменилась улица Аэродромная

12.03.2020 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Аэропорт, еще несколько авиационных объектов, заброшенные производственные корпуса, обширный частный сектор — вот что было видно раньше, если ехать по Аэродромной. Теперь с одной стороны улицы возвышаются многоэтажки, где позже обещают построить аж 3 миллиона квадратных метров жилья. TUT.BY сравнил сегодняшние виды с Аэродромной с теми, что сфотографировали для «Яндекс.Панорам» в 2010-м. Сравните и вы.

Здание аэровокзала Минск-1 за 10 лет снаружи почти не изменилось. Но внутри теперь уже не аэропорт, а офисы компании Dana Holdings, которая застраивает территории, раньше относившиеся к аэропорту и Минскому заводу гражданской авиации № 407. С флагштока сняли государственный символ Беларуси, взамен рядом с историческим зданием появились флаги застройщика, под крышей повесили изображение глобуса — вот и все видимые перемены.



Чуть дальше по улице находилось авиационное управление. Помните, в 2015-м на нем появилось необычное граффити — самолетик, сделанный из газеты с новостью об открытии аэропорта? И само здание по Аэродромной, 4, и примыкавшее к нему общежитие, и рисунок с самолетом — теперь достояние истории. На их месте давно уже развернулась стройплощадка комплекса «Минск-Мир».



Вместо заправки «Газпромнефть», которая была неподалеку в 2010-м, теперь тоже новостройки. Аж на 300 метров протянулся дом, который застройщик называет «Волна».





Дальше, с нечетной стороны, до сих пор сохранился частный сектор. Правда, на определенном участке улицы дома теперь в отдалении от дороги, а ближний к проезжей части ряд индивидуальной застройки снесли.



Немало домов-столбиков выросло на месте, где в 2010-м стояла еще одна автозаправочная станция.



А вот как теперь выглядит перекресток с новой улицей Братской. Раньше здесь было длинное производственное здание. Перед полукруглым жилым домом по Аэродромной, 32, поставили павильоны пешеходного перехода. Если пройти дальше по Братской, можно упереться в строящуюся станцию метро «Аэродромная», которая через несколько лет должна открыться на третьей линии минского метро.



В конце улицы Аэродромной между жилыми многоэтажками затесался бизнес-центр, который облюбовали айтишники. За последние 10 лет здание сильно изменилось — когда-то там тоже был неприглядный производственный корпус.



Читайте также

 
Теги: Новости, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Аэропорт, еще несколько авиационных объектов, заброшенные производственные корпуса, обширный частный сектор - вот что было видно раньше, если ехать по Аэродромной.
 
Новости дня
Новости общества
 
Из-за коронавируса в Гродно отказались от массового празднования Дня Воли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

11.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
12.03.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика