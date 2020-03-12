Было - стало. Многоэтажки на месте аэропорта и заправок: как изменилась улица Аэродромная

Источник материала: Tut.by

Аэропорт, еще несколько авиационных объектов, заброшенные производственные корпуса, обширный частный сектор — вот что было видно раньше, если ехать по Аэродромной. Теперь с одной стороны улицы возвышаются многоэтажки, где позже обещают построить аж 3 миллиона квадратных метров жилья. TUT.BY сравнил сегодняшние виды с Аэродромной с теми, что сфотографировали для «Яндекс.Панорам» в 2010-м. Сравните и вы.

Здание аэровокзала Минск-1 за 10 лет снаружи почти не изменилось. Но внутри теперь уже не аэропорт, а офисы компании Dana Holdings, которая застраивает территории, раньше относившиеся к аэропорту и Минскому заводу гражданской авиации № 407. С флагштока сняли государственный символ Беларуси, взамен рядом с историческим зданием появились флаги застройщика, под крышей повесили изображение глобуса — вот и все видимые перемены.







Чуть дальше по улице находилось авиационное управление. Помните, в 2015-м на нем появилось необычное граффити — самолетик, сделанный из газеты с новостью об открытии аэропорта? И само здание по Аэродромной, 4, и примыкавшее к нему общежитие , и рисунок с самолетом — теперь достояние истории. На их месте давно уже развернулась стройплощадка комплекса «Минск-Мир».







Вместо заправки «Газпромнефть», которая была неподалеку в 2010-м, теперь тоже новостройки. Аж на 300 метров протянулся дом, который застройщик называет «Волна».













Дальше, с нечетной стороны, до сих пор сохранился частный сектор. Правда, на определенном участке улицы дома теперь в отдалении от дороги, а ближний к проезжей части ряд индивидуальной застройки снесли.







Немало домов-столбиков выросло на месте, где в 2010-м стояла еще одна автозаправочная станция.







А вот как теперь выглядит перекресток с новой улицей Братской. Раньше здесь было длинное производственное здание. Перед полукруглым жилым домом по Аэродромной, 32, поставили павильоны пешеходного перехода. Если пройти дальше по Братской, можно упереться в строящуюся станцию метро «Аэродромная», которая через несколько лет должна открыться на третьей линии минского метро.







В конце улицы Аэродромной между жилыми многоэтажками затесался бизнес-центр, который облюбовали айтишники. За последние 10 лет здание сильно изменилось — когда-то там тоже был неприглядный производственный корпус.





