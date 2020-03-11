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«Белавиа» отменяет две трети рейсов в Израиль

11.03.2020 16:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 12 по 31 марта «Белавиа» сокращает количество рейсов в Израиль, сообщает сайт авиакомпании. Теперь из Минска в эту страну можно будет улететь только в воскресенье. Полеты по вторникам и четвергам пока отменяют.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

На сайте «Белавиа» сказано, что с 12 по 31 марта власти Израиля ввели ограничения на въезд в страну для всех иностранцев, у которых нет израильского гражданства или израильского вида на жительство. Исключение из правил составляют:

  • иностранные граждане, которые имеют специальные разрешения министерства по миграции или министерства здравоохранения Израиля,
  • пассажиры-иностранцы, при условии, что они будут находиться в Израиле более 14 дней, в состоянии подтвердить возможность прохождения домашнего карантина в соответствии с требованиями министерства здравоохранения Израиля и предоставить адрес и номер телефона лица в Израиле, которое подтвердит их размещение в домашний карантин.

Тем, кто уже успел купить билеты на рейсы Минск-Тель-Авив-Минск с вылетом на с 12 по 31 марта (включительно), предлагают два варианта развития ситуации. Первый — полный возврат денег без сбора. Второй — однократный перенос полета до 31 мая 2020 года без дополнительного сбора в пределах одного класса обслуживания по этому же маршруту.

Возврат производится в месте приобретения авиабилета.

На днях МИД напомнил о мерах, которые ввел Израиль в связи с коронавирусом. Правительство этой страны приняло решение об обязательном 14-дневном карантине для всех граждан, прибывших из-за рубежа в период с 9 по 23 марта.

Иностранные граждане, въезжая в Израиль, должны доказать, что у них есть возможность нахождения в режиме изоляции в течение двух недель. Граждане Беларуси, намеревающиеся посетить Израиль, начиная с 12 марта должны за 5 дней до визита направить запрос в адрес посольства Израиля в Беларуси.

Въезд в Израиль может быть осуществлен лишь после получения соответствующего подтверждения посольства.

 
Теги: Минск
 
 
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С 12 по 31 марта «Белавиа» сокращает количество рейсов в Израиль, сообщает сайт авиакомпании. Теперь из Минска в эту страну можно будет улететь только в воскресенье.
 
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