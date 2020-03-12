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Кировский район отметил 85-летний юбилей

12.03.2020 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

В минувшую пятницу в Кировске состоялось торжественное мероприятие, посвященное 85-летию образования Кировского района и подведению итогов работы отраслей народного хозяйства за 2019 год.

Разделить с кировчанами радость праздника прибыло немало гостей – представители Могилевского облисполкома, организаций областного уровня, руководители района прошлых лет, делегация из Российской Федерации – Белгородского района, с которым Кировщину связывает почти 25-летняя дружба, а также делегации из соседних районов.

На сцене районного Центра культуры и досуга состоялась церемония чествования лучших трудовых коллективов и передовиков производства по итогам ежегодного соревнования среди отраслей народного хозяйства района за 2019 год “Честь и слава трудовым рукам!”.

Красочным и интересным был экскурс в историю образования и развития района, начиная с 12 февраля 1935 года. В трудовую и героическую летопись края вписали свои страницы сильные духом, трудолюбивые, рачительные люди. Уже на начальном этапе был заложен фундамент сильной аграрной отрасли, которая и сегодня по ряду позиций лидирует на областном уровне.

Современное поколение жителей Кировщины, сохраняя и приумножая славные традициии, вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие района, Приднепровского края, Республики Беларусь. Многие из них были удостоены благодарных слов и заслуженных наград, которые вручили начальник главного управления торговли и услуг Могилевского облисполкома Роман Рожков, председатель Кировского райисполкома Михаил Гулый, председатель районного Совета депутатов Галина Слабодникова, заместитель  председателя областного комитета Белорусского профсюза работников АПК Алексей Рымша и другие.

До начала основного торжества на празднично украшенной площади имени Кирова райцентра были развернуты сельскохозяйственные подворья, на которых всех желающих приглашали попробовать блюда белорусской кухни, послушать песни самодеятельных артистов.

В фойе районного Дома культуры внимание участников праздника привлекали выставки творческих работ учреждений социальной сферы, выставки-дегустации продукции, производимой организациями района и Могилевской области, Кировского райпо.

(Будет дополнено)

Кировский район отметил 85-летний юбилей


Кировский район отметил 85-летний юбилей


Кировский район отметил 85-летний юбилей


Кировский район отметил 85-летний юбилей


Кировский район отметил 85-летний юбилей


Кировский район отметил 85-летний юбилей


Кировский район отметил 85-летний юбилей


Кировский район отметил 85-летний юбилей


Кировский район отметил 85-летний юбилей


Кировский район отметил 85-летний юбилей


Кировский район отметил 85-летний юбилей


Кировский район отметил 85-летний юбилей


Кировский район отметил 85-летний юбилей


Кировский район отметил 85-летний юбилей

Фото Максима МИКЕШИНА.

 
 
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В минувшую пятницу в Кировске состоялось торжественное мероприятие, посвященное 85-летию образования Кировского района и подведению итогов работы...
 
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