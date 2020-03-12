ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ученые исследовали землетрясение прошлого века - менять проект БелАЭС не требуется

12.03.2020 12:58 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Центр геофизического мониторинга Национальной академии наук провел исследование так называемого Гудогайского землетрясения 1908 года, которое произошло рядом с будущей площадкой Белорусской атомной электростанции. По словам консультанта Госатомнадзора Олега Соболева, ученые пришли к выводу, что пересмотр проектных основ БелАЭС не требуется.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Центр провел обстоятельную научную работу, рассчитал консервативным методом все показатели, — пояснил Олег Соболев. — Результаты исследования переданы Белорусской АЭС, чтобы в дальнейшем был откорректирован каталог сейсмических событий места размещения БелАЭС и другие документы, в которых фигурируют разделы по сейсмическим изменениям. Нужно пересматривать проектные основы БелАЭС? Вывод однозначный: не нужно, поскольку станция запроектирована на землетрясение 7 баллов по шкале MSK. Так что радикальных изменений проектных основ по итогам научной работы не требуется.

28 декабря 1908 года на хуторе Сержанты около Гудогая (сейчас это Островецкий район) произошло землетрясение, до строящейся БелАЭС отсюда 17 километров. Заметка об этом появилась в газете «Наша ніва» в начале 1909 года. В 1970-х годах историк Адам Мальдис, работая над книгой «Астравеччына, край дарагі…», передал информацию в белорусскую академию наук, где Гудогайское землетрясение официально оформили как историческое.

Ранее указывалось, что сила землетрясения в Гудогае была 7 баллов, однако, по словам директор Центра геофизического мониторинга Аркадия Аронова, тогда существовала другая шкала измерения. По мнению специалиста, происшествие 1908 года не может повлиять на проектную основу БелАЭС.

— Станция выполнена с учетом воздействий, которые были при этом землетрясении, даже с запасом, — отмечал в комментарии TUT.BY Аронов. — С точки зрения степени сейсмических воздействий станция спроектирована с учетом Гудогайского и более сильных землетрясений.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Станция запроектирована на землетрясение 7 баллов по шкале MSK.
 
Новости дня
Новости общества
 
Кировский район отметил 85-летний юбилей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

11.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
12.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика