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Ученые исследовали землетрясение прошлого века - менять проект БелАЭС не требуется
12.03.2020 12:58 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Центр геофизического мониторинга Национальной академии наук провел исследование так называемого Гудогайского землетрясения 1908 года, которое произошло рядом с будущей площадкой Белорусской атомной электростанции. По словам консультанта Госатомнадзора Олега Соболева, ученые пришли к выводу, что пересмотр проектных основ БелАЭС не требуется.
— Центр провел обстоятельную научную работу, рассчитал консервативным методом все показатели, — пояснил Олег Соболев. — Результаты исследования переданы Белорусской АЭС, чтобы в дальнейшем был откорректирован каталог сейсмических событий места размещения БелАЭС и другие документы, в которых фигурируют разделы по сейсмическим изменениям. Нужно пересматривать проектные основы БелАЭС? Вывод однозначный: не нужно, поскольку станция запроектирована на землетрясение 7 баллов по шкале MSK. Так что радикальных изменений проектных основ по итогам научной работы не требуется.
28 декабря 1908 года на хуторе Сержанты около Гудогая (сейчас это Островецкий район)
Ранее указывалось, что сила землетрясения в Гудогае была 7 баллов, однако, по словам директор Центра геофизического мониторинга Аркадия Аронова, тогда существовала другая шкала измерения. По мнению специалиста, происшествие 1908 года не может повлиять на проектную основу БелАЭС.
— Станция выполнена с учетом воздействий, которые были при этом землетрясении, даже с запасом, —
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Станция запроектирована на землетрясение 7 баллов по шкале MSK.
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