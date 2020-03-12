Ученые исследовали землетрясение прошлого века - менять проект БелАЭС не требуется

Источник материала: Tut.by

Центр геофизического мониторинга Национальной академии наук провел исследование так называемого Гудогайского землетрясения 1908 года, которое произошло рядом с будущей площадкой Белорусской атомной электростанции. По словам консультанта Госатомнадзора Олега Соболева, ученые пришли к выводу, что пересмотр проектных основ БелАЭС не требуется.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Центр провел обстоятельную научную работу, рассчитал консервативным методом все показатели, — пояснил Олег Соболев. — Результаты исследования переданы Белорусской АЭС, чтобы в дальнейшем был откорректирован каталог сейсмических событий места размещения БелАЭС и другие документы, в которых фигурируют разделы по сейсмическим изменениям. Нужно пересматривать проектные основы БелАЭС? Вывод однозначный: не нужно, поскольку станция запроектирована на землетрясение 7 баллов по шкале MSK. Так что радикальных изменений проектных основ по итогам научной работы не требуется.

28 декабря 1908 года на хуторе Сержанты около Гудогая (сейчас это Островецкий район) произошло землетрясение , до строящейся БелАЭС отсюда 17 километров. Заметка об этом появилась в газете «Наша ніва» в начале 1909 года. В 1970-х годах историк Адам Мальдис, работая над книгой «Астравеччына, край дарагі…», передал информацию в белорусскую академию наук, где Гудогайское землетрясение официально оформили как историческое.

Ранее указывалось, что сила землетрясения в Гудогае была 7 баллов, однако, по словам директор Центра геофизического мониторинга Аркадия Аронова, тогда существовала другая шкала измерения. По мнению специалиста, происшествие 1908 года не может повлиять на проектную основу БелАЭС.

— Станция выполнена с учетом воздействий, которые были при этом землетрясении, даже с запасом, — отмечал в комментарии TUT.BY Аронов. — С точки зрения степени сейсмических воздействий станция спроектирована с учетом Гудогайского и более сильных землетрясений.