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Минчанин выманивал деньги у бизнесменов под видом сотрудника датской инвестиционной компании

12.03.2020 12:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минчанин  выманил у жителей Минска и Могилева более 237 тысяч рублей, представляясь сотрудником крупной датской инвестиционной компании и обещая содействие и помощь в сотрудничестве, сообщает пресс-служба Следственного комитета Беларуси.


Фото взято с сайта: sk.gov.by

По версии следствия, в период с 2017 по 2019 год, 39-летний обвиняемый, якобы представляя интересы датской компании, обещал за вознаграждение содействовать привлечению инвестиций для развития бизнеса белорусов. К делу он подошел обстоятельно: арендовал офис, создал сайт, на котором публиковал лживую информацию о совместной работе с известными международными компаниями. В качестве гарантии участия в инвестиционном проекте задержанный требовал от 6 до 20 тысяч евро. Втираясь в доверие, часть полученных денег подозреваемый бизнесменам возвращал. Помимо прочего, за 5 тысяч евро мужчина обещал оказать помощь в открытии виз, получении вида на жительство, и отправке на учебу в Данию.

В сентябре 2019 года минчанина задержали при получении 20 тысяч евро за участие в инвестиционном проекте от очередной жертвы мошенничества.

Ранее обвиняемый уже отбывал наказание за аналогичное преступление.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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В общей сложности мужчине удалось получить от жителей Минска и Могилева более 237 тысяч рублей
 
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