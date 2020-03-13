Жительница Польши шла домой, но оказалась в Беларуси. Женщину задержали пограничники

Источник материала: Tut.by

Гродненские пограничники задержали в 15 метрах от границы гражданку Польши, которая шла по железнодорожным путям в сторону Беларуси. Женщина объяснила, что шла из Кузницы домой вдоль железнодорожного полотна, чтобы не заблудиться, однако ошиблась с направлением, сообщает Госпогранкомитет.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY, носит иллюстративный характер

Ночью 13 марта камеры видеонаблюдения железнодорожного пункта пропуска «Гродно» зафиксировали силуэт человека, который шел по железнодорожному полотну в направлении Беларуси.

Нарушительницу задержали в 15 метрах от границы. Это была гражданка Польши. С ее слов, она находилась в польском городе Кузница и решила добраться домой пешком. Чтобы не заблудиться, женщина шла вдоль железной дороги, но не в том, как оказалось, направлении.

В отношении задержанной начат административный процесс за незаконное пересечение границы и нарушение пограничного режима. Ей грозит депортация с запретом въезда в Беларусь до 5 лет.