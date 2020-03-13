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Жительница Польши шла домой, но оказалась в Беларуси. Женщину задержали пограничники
13.03.2020 13:28 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Гродненские пограничники задержали в 15 метрах от границы гражданку Польши, которая шла по железнодорожным путям в сторону Беларуси. Женщина объяснила, что шла из Кузницы домой вдоль железнодорожного полотна, чтобы не заблудиться, однако ошиблась с направлением,
Ночью 13 марта камеры видеонаблюдения железнодорожного пункта пропуска «Гродно» зафиксировали силуэт человека, который шел по железнодорожному полотну в направлении Беларуси.
Нарушительницу задержали в 15 метрах от границы. Это была гражданка Польши. С ее слов, она находилась в польском городе Кузница и решила добраться домой пешком. Чтобы не заблудиться, женщина шла вдоль железной дороги, но не в том, как оказалось, направлении.
В отношении задержанной начат административный процесс за незаконное пересечение границы и нарушение пограничного режима. Ей грозит депортация с запретом въезда в Беларусь до 5 лет.
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Ночью 13 марта камеры видеонаблюдения железнодорожного пункта пропуска «Гродно» зафиксировали силуэт человека, который шел по железнодорожному полотну в...
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