ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Караев рассказал, сколько осужденных по наркотической статье могут помиловать

14.03.2020 11:16 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Министр внутренних дел Юрий Караев рассказал, какие категории осужденных по ст. 328 (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) УК могут выйти в этом году на свободу. Об этом он сообщил в передаче «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь 1».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«По амнистии новости, прежде всего, касаются нашей пресловутой статьи 328-й. Конечно же и активность общества, и этого движения («Матери «328» — прим. TUT.BY) в этом вопросе. Но прежде всего, гуманность государства, его желание сделать шаги навстречу оступившимся ведет в тому, что рассматривается механизм помилования тех, кто оступился», — заявил глава МВД.

Он также назвал количество осужденных по «наркотической» статье, которых может коснуться амнистия — 1800 человек. Караев отметил, что каждый случай будет рассматриваться индивидуально.

Заключенные, которых может коснуться помилование, должны соответствовать трем критериям. Человек должен отбыть половину срока наказания, будет учитываться его отношение к совершенному правонарушению и поведение в месте заключения. Кроме того, родственники осужденного должны быть готовы взять на себя ответственность за него после освобождения «за то, что он не станет совершать преступления вновь».

Амнистия будет приурочена к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он также назвал количество осужденных по «наркотической» статье, которых может коснуться амнистия - 1800 человек. Караев отметил, что каждый случай будет...
 
Новости дня
Новости общества
 
Назван вероятный победитель «Евровидения»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

13.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
14.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика