Караев рассказал, сколько осужденных по наркотической статье могут помиловать

Источник материала: Tut.by

Министр внутренних дел Юрий Караев рассказал, какие категории осужденных по ст. 328 (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) УК могут выйти в этом году на свободу. Об этом он сообщил в передаче «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь 1» .



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«По амнистии новости, прежде всего, касаются нашей пресловутой статьи 328-й. Конечно же и активность общества, и этого движения («Матери «328» — прим. TUT.BY) в этом вопросе. Но прежде всего, гуманность государства, его желание сделать шаги навстречу оступившимся ведет в тому, что рассматривается механизм помилования тех, кто оступился», — заявил глава МВД.

Он также назвал количество осужденных по «наркотической» статье, которых может коснуться амнистия — 1800 человек. Караев отметил, что каждый случай будет рассматриваться индивидуально.

Заключенные, которых может коснуться помилование, должны соответствовать трем критериям. Человек должен отбыть половину срока наказания, будет учитываться его отношение к совершенному правонарушению и поведение в месте заключения. Кроме того, родственники осужденного должны быть готовы взять на себя ответственность за него после освобождения «за то, что он не станет совершать преступления вновь».

Амнистия будет приурочена к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.