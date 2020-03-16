На неделе в Беларусь вернется тепло. Но ненадолго

Источник материала: Tut.by

После кратковременного похолодания в ближайшие три дня в Беларусь опять ненадолго вернется атлантическое тепло, и температура вновь станет выше климатической нормы. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

17 марта, во вторник, под влиянием фронтального раздела ночью и утром на большей части территории, а днем по юго-востоку пройдут кратковременные осадки — дождь, мокрый снег. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный. Местами слабый туман, ночью и утром слабый гололед. Температура воздуха минимальная ночью −2…+4 °С, максимальная днем +4…10 °С, по юго-западу +11…14 °С.

18 марта, в среду, под защитой области повышенного атмосферного давления ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах Витебской области возможны небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью −3…+4 °С, максимальная днем +8…15 °С, по юго-западу Брестской области воздух прогреется до +17 °С.

В четверг, 19 марта, к Беларуси с Западной Европы подойдет слабовыраженный атмосферный фронт, который принесет плотную облачность, и ночью по северной половине, а утром и днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ветер западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 0…+6 °С, максимальная днем +7…13 °С, по югу Брестской и Гомельской областей +14…16 °С.

В пятницу, 20 марта, ожидается, что через Беларусь пройдет холодный фронтальный раздел. Осадков он принесет немного, но станет оттеснять за пределы Беларуси теплый воздух — ожидается облачно с прояснениями. Местами кратковременные осадки: мокрый снег, дождь. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью −3…+4 °С, при прояснениях до -5 °С, максимальная днем +5…10 °С, по юго-востоку Гомельской области на пару градусов теплее.

На предстоящие выходные под влиянием воздушных масс с севера в Беларуси похолодает.

21 марта, в субботу, облачно с прояснениями. Местами, преимущественно в южных районах страны, кратковременные осадки — в основном мокрый снег. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 0…-7 °С, по югу до +3 °С, максимальная днем 0…+7 °С.

22 марта, в воскресенье, переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь по югу страны возможен небольшой кратковременный снег. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью −1…8 °С, в северных районах при прояснениях до -10 °С, максимальная днем +1…8 °С.