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«Дети родились на 28-й неделе». История матери двойняшек с ДЦП
16.03.2020 12:18 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На 7-м месяце беременности у Кристины появились двойняшки: Ксюша и Даша. За несколько месяцев до этого врачи обнаружили у плодов фето-фетальный синдром — это когда один ребенок качает кровь за двоих. При таком синдроме чаще всего выживает лишь один малыш, но на свет появились обе девочки, которым поставили диагноз ДЦП. После нескольких лет отчаяния Кристина поняла, что не может опускать руки и во что бы то ни стало поставит дочерей на ноги. Ежедневные занятия с дефектологами, зарядки, упражнения — это все входит в ежедневный график девочек. Мы продолжаем проект
Помочь нашей героине и ее дочерям можно
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Ксюше и Даше сейчас 7 лет.
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