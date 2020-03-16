Вместо лекций - лабораторные. Минобр рекомендует вузам скорректировать учебный процесс

Источник материала: Tut.by

Министерство образования скорректирует учебный процесс в вузах. В частности, чтобы не допускать массового скопления людей, вместо лекций использовать иные формы занятий. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.



Сергей Балай, TUT.BY

«В Беларуси будут внесены изменения в учебный процесс учреждений высшего образования. В частности, с целью избежания массового скопления людей рекомендовано скорректировать лекционные занятия и использовать иные формы занятий, предусмотренные учебными планами и программами, в числе которых практикумы, консультации, лабораторные», — сообщает министерство.

Будет ограничено проведение научных и культурно-массовых мероприятий.

Все общежития возьмут под особый контроль — рекомендовано ограничить доступ в них посторонних, усилить противоэпидемические мероприятия.

Студентам и преподавателям в случае малейших проявлений заболевания необходимо своевременно обратиться в медицинское учреждение или сообщить об этом медицинскому работнику учреждения образования.

Во всех учреждениях образования проводится необходимая информационно-разъяснительная работа.

О карантине речи не идет. Министерство указывает, что во всех учреждениях образования должен быть организован нормальный учебный процесс и приняты необходимые санитарно-профилактические меры.