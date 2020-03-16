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Вместо лекций - лабораторные. Минобр рекомендует вузам скорректировать учебный процесс
16.03.2020 15:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министерство образования скорректирует учебный процесс в вузах. В частности, чтобы не допускать массового скопления людей, вместо лекций использовать иные формы занятий. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
«В Беларуси будут внесены изменения в учебный процесс учреждений высшего образования. В частности, с целью избежания массового скопления людей рекомендовано скорректировать лекционные занятия и использовать иные формы занятий, предусмотренные учебными планами и программами, в числе которых практикумы, консультации, лабораторные», — сообщает министерство.
О карантине речи не идет. Министерство указывает, что во всех учреждениях образования должен быть организован нормальный учебный процесс и приняты необходимые санитарно-профилактические меры.
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«В частности, с целью избежания массового скопления людей рекомендовано скорректировать лекционные занятия и использовать иные формы занятий, предусмотренные...
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