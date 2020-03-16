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В Витебске МЧС эффектно взорвало 15-метровый заводской цех

16.03.2020 15:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Витебские спасатели снесли 15-метровое здание бывшего цеха завода «Керамика» в областном центре. Как это было, МЧС снял на видео.

Часть цеха по производству керамзита работники разобрали сами, осталась стоять аварийная половина здания. Руководство предприятия обратилось за помощью в МЧС — чтобы снести старую постройку взрывом.

Отряд «Витязь» взорвал здание с одного раза: оно рухнуло, как карточный домик.

 
 
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Отряд «Витязь» взорвал здание с одного раза: оно рухнуло, как карточный домик.
 
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