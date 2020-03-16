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19-летний житель Лунинца получил 9 лет колонии за убийство дедушки, который его воспитывал

16.03.2020 15:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд Лунинецкого района вынес приговор по делу об убийстве внуком родного дедушки, пишет «Медиа-Полесье».

19-летнего парня признали виновным и назначили 9 лет колонии усиленного режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Обвиняемый рос без родителей. После рождения от него отказалась мать. Воспитывали его бабушка и дедушка. Ночью 25 октября прошлого года он пришел домой выпивший и включил громкую музыку. Дед сделал внуку замечание. В ответ тот схватился за нож и нанес пенсионеру несколько ножевых ранений.

Милицию и скорую помощь вызвала бабушка. Спасти дедушку не смогли.

 
 
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Дедушка пожурил внука за громкую музыку, а тот схватился за нож.
 
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