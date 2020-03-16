19-летний житель Лунинца получил 9 лет колонии за убийство дедушки, который его воспитывал

Источник материала: Tut.by

Суд Лунинецкого района вынес приговор по делу об убийстве внуком родного дедушки, пишет «Медиа-Полесье» .

19-летнего парня признали виновным и назначили 9 лет колонии усиленного режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Обвиняемый рос без родителей. После рождения от него отказалась мать. Воспитывали его бабушка и дедушка. Ночью 25 октября прошлого года он пришел домой выпивший и включил громкую музыку. Дед сделал внуку замечание. В ответ тот схватился за нож и нанес пенсионеру несколько ножевых ранений.

Милицию и скорую помощь вызвала бабушка. Спасти дедушку не смогли.