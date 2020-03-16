|
19-летний житель Лунинца получил 9 лет колонии за убийство дедушки, который его воспитывал
16.03.2020 15:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд Лунинецкого района вынес приговор по делу об убийстве внуком родного дедушки, пишет
19-летнего парня признали виновным и назначили 9 лет колонии усиленного режима.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Обвиняемый рос без родителей. После рождения от него отказалась мать. Воспитывали его бабушка и дедушка. Ночью 25 октября прошлого года он пришел домой выпивший и включил громкую музыку. Дед сделал внуку замечание. В ответ тот схватился за нож и нанес пенсионеру несколько ножевых ранений.
Милицию и скорую помощь вызвала бабушка. Спасти дедушку не смогли.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дедушка пожурил внука за громкую музыку, а тот схватился за нож.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)