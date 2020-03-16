В Дубровенском районе определят отличников пешеходного движения

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





17 марта 2020 года ОГАИ Дубровенского РОВД проведет профилактическое мероприятие под условным названием «Тот отличный пешеход, кто по правилам идет».

Цель акции — напомнить пешеходам о важности соблюдения правил дорожного движения.

Сотрудники ОГАИ напоминают, что за нарушение ПДД пешеходами предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 1 до 3 БВ . Если же пеший участник в момент совершения правонарушения находится в состоянии опьянения, штраф возрастает до 5 БВ. Также за непредоставление водителем преимущества в движении пешеходам наступает административная ответственность в виде штрафа в размере от 1 до 5 БВ.

Евгений МАЛАХЕВИЧ.