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В Дубровенском районе определят отличников пешеходного движения

16.03.2020 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

В Дубровенском районе определят отличников пешеходного движения

17 марта 2020 года ОГАИ Дубровенского РОВД проведет профилактическое мероприятие под условным названием «Тот отличный пешеход, кто по правилам идет».
Цель акции — напомнить пешеходам о важности соблюдения правил дорожного движения.
Сотрудники ОГАИ напоминают, что за нарушение ПДД пешеходами предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 1 до 3 БВ . Если же пеший участник в момент совершения правонарушения находится в состоянии опьянения, штраф возрастает до 5 БВ. Также за непредоставление водителем преимущества в движении пешеходам наступает административная ответственность в виде штрафа в размере от 1 до 5 БВ.
Евгений МАЛАХЕВИЧ.

 
 
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17 марта 2020 года ОГАИ Дубровенского РОВД проведет профилактическое мероприятие под условным названием «Тот отличный пешеход, кто по правилам идет».
 
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