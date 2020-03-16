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Кассир столичного банка недополучила от женщины 1000 долларов: клиентку ищут

16.03.2020 16:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

При обмене большой суммы валюты кассир «Франсабанка» недополучила от клиентки 1000 долларов. Банк разыскивает женщину, которая может быть причастна к инциденту.


Фото с камер наблюдения "Франсабанка"

В среду 4 марта в столичный обменный пункт «Франсабанка» обратилась женщина, которая хотела получить 10 000 евро за доллары США. Кассиру она должна была отдать 11 170 долларов, но та получила от нее на 1000 долларов меньше, не заметив недостачи. Теперь руководство банка разыскивает женщину, предположительно причастную к инциденту.

Если вам что-либо известно о личности или местонахождении женщины, изображенной на снимке, вы можете сообщить об этом представителям «Франсабанка» по телефону 8 (017) 3893642 или +375 (44) 7636495.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Инцидент произошел 4 марта, при обмене большой суммы валюты кассир недополучила от клиентки 1000 долларов.
 
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