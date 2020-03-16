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Детей можно забирать из школ домой

16.03.2020 16:23 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Родители имеют право забирать детей из школы, написав заявление руководству. Меры разрешены в связи с опасностью распространения коронавируса.

В Минобразования пояснили, что количество пропущенных дней не регламентируется, но родители или законные представители ребенка должны сообщить классному руководителю, с кем и где он будет находиться.

Справок от врача нужна только если ребенок, которого заберут, заболел во время отсутствия в школе.

В ведомстве рекомендуют ограничить посещение учебных заведений посторонними людьми, следить, чтобы дети во время перемен не скапливались в одном месте.

При появлении малейших симптомов простуды следует обратиться к врачу.

В официальном Телеграм-канале Минобразования рекомендует избегать массового скопления людей и скорректировать занятия, предусмотренные учебными программами.

Научные и культурно-массовые мероприятия рекомендовано ограничить. Вместе с тем, в учебных заведениях должен быть организован нормальный учебный процесс

 
 
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Родители имеют право забирать детей из школы, написав заявление руководству. Меры разрешены в связи с опасностью распространения коронавируса.
 
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