|
Детей можно забирать из школ домой
16.03.2020 16:23 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Родители имеют право забирать детей из школы, написав заявление руководству. Меры разрешены в связи с опасностью распространения коронавируса.
В Минобразования пояснили, что количество пропущенных дней не регламентируется, но родители или законные представители ребенка должны сообщить классному руководителю, с кем и где он будет находиться.
Справок от врача нужна только если ребенок, которого заберут, заболел во время отсутствия в школе.
В ведомстве рекомендуют ограничить посещение учебных заведений посторонними людьми, следить, чтобы дети во время перемен не скапливались в одном месте.
При появлении малейших симптомов простуды следует обратиться к врачу.
В официальном Телеграм-канале Минобразования
Научные и культурно-массовые мероприятия рекомендовано ограничить. Вместе с тем, в учебных заведениях должен быть организован нормальный учебный процесс
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Родители имеют право забирать детей из школы, написав заявление руководству. Меры разрешены в связи с опасностью распространения коронавируса.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)