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«Закрытая» Украина. Что происходит на границе, за которой белорусов разворачивают домой

16.03.2020 16:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ночь на понедельник Украина закрыла границу для иностранцев. Запрет введен в сотне пунктов пропуска, еще в почти полусотне временно прекращено пешеходное соединение. Ограничение будет действовать 10 дней — то есть пока до 3 апреля, если из-за ситуации с распространением коронавируса не будет принято другое решение. TUT.BY побывал на «закрытой» границе и посмотрел, что там сейчас происходит.


Трасса М8, известная в народе как «черниговская», сегодня выглядит пустынно: изредка встречаются авто жителей соседних деревень да фуры дальнобойщиков.

На въезде в Новую Гуту — это последний приграничный населенный пункт на Гомельщине — ларьки страховщиков. При виде нашей машины женщины в окошках оживляются, но узнав, что «зеленую карту» мы приобретать не собираемся, расстраиваются.

— С ночи ни одной страховки еще не оформили, — жалуются работницы.


Зато в воскресенье, говорят, людей было много.

— Кто-то забирал из Украины родителей — утром туда, а вечером уже назад ехал. Кто-то по делам успел смотаться в последний день. Последний мужчина оформлялся перед самым-самым закрытием границы уже. Спешил очень, боялся, что не успеет. К жене ехал в Украину. Хоть, вроде, и сказали, что к супругам будут пропускать и так. Но он очень переживал все равно. Хотел на две недели «зеленую карту» взять, но потом подумал — и говорит: «Давайте на месяц лучше, а вдруг продлят карантин».


На белорусском погранпереходе «Новая Гута» встречают пограничники в масках. Оформляют микроавтобус с украинскими номерами: черниговские парни возвращаются через Беларусь с литовской границы.

— Ехали в Литву на заработки, опоздали на час — и все. Не проскочили. Не пропускают там. Зря скатались, теперь 10 дней, а то и дольше, будем сидеть без работы, — вздыхают украинцы.


Через несколько минут к нам выходит старший смены.

— Должны проинформировать: мы пропускаем всех, но украинская сторона вас не пропустит.

— Уже кого-то заворачивали?

— Нет. Так никто из белорусов не пересекал при мне еще сегодня, — говорит пограничник.

По данным государственной пограничной службы Украины, за первые 8 часов ограничений украинские пограничники на всех границах развернули более полусотни иностранцев.

В Duty Free — ни души: нет, здесь, конечно, товар продадут — но на таможенном досмотре на обратном пути его придется оставить, ведь по условиям беспошлинной торговли покупатель с товаром из Duty Free должен покинуть территорию страны.

Идем по пустынной нейтральной зоне в сторону украинского пункта пропуска «Новые Яриловичи». Рядом с нами — только дальнобойщики на обочинах.


Белорус Владимир стоит в «Новых Яриловичах» со вчерашнего вечера. Объясняет, что дело не в ограничениях — на водителей грузовиков оно не распространяется. Владимир ждет, пока ему подвезут недостающие документы.

— Вчера тут, как на Арбате, движение было. С обеих сторон — туда-сюда, туда-сюда все ездили. А сегодня тишина — только птицы и ветер, — улыбается дальнобойщик. Лично он считает, что «страсти вокруг коронавируса занадта нагнетают».

А вот его украинский коллега Петр думает иначе.

— Очень страшно. Не был три недели дома, а сейчас вот возвращаюсь — и страшно. Если коронавирус разбушуется, мы все умрем, останутся в стране одни депутаты, — мрачно шутит украинец.


Наконец мы у украинского погранперехода.

— С какой целью тут? — косится на белорусский паспорт пограничник. — У нас с ночи временно закрыт переход, зайдите за линию. Возвращайтесь в Беларусь.

Серый микроавтобус с украинскими номерами тоже не пропускают — внутри двое граждан России.


Напомним, с 00.00 16 марта временно запрещен въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства. Исключения касаются лиц, которые имеют право на постоянное или временное проживание в Украине, являются супругами или детьми граждан Украины, работников иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, аккредитованных в Украине, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей; водителей и обслуживающего персонала грузовых транспортных средств, членов экипажей. Въезд в Украину других категорий иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с Министерством иностранных дел.

С 00.00 17 марта временно прекращаются регулярные международные пассажирские перевозки через все пункты пропуска через государственную границу Украины.

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Ограничение будет действовать 10 дней - то есть пока до 3 апреля, если из-за ситуации с распространением коронавируса не будет принято другое решение. TUT.BY побывал на...
 
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