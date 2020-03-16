Минчанину надоел лай соседской собаки и он позвонил в 101, что взорвет подъезд

Источник материала: Tut.by

Минчанина оштрафовали за ложное сообщение о готовящемся взрыве. Мужчине мешал лай соседской собаки, поэтому он позвонил в МЧС и стал угрожать, что пустит бытовой газ и взорвет весь подъезд. Об этом рассказала пресс-служба Генеральной прокуратуры Беларуси.



Фото: пресс-служба МЧС

Несколько вечеров подряд лай соседского пса мешал отдыхать 55-летнему жителю Фрунзенского района. Мужчина попытался найти успокоение в алкоголе и после очередных возлияний позвонил на экстренный номер 101 и сообщил о том, что соседская собака ему надоела, поэтому он намерен включить бытовой газ и взорвать подъезд.

По сигналу прибыли сотрудники нескольких экстренных служб, милиции и следственного комитета, звонившего задержали. Мужчина рассказал, что на самом деле не собирался взрывать дом, а только хотел, чтобы ему помогли разобраться с соседями.

За заведомо ложное сообщение об опасности минчанин должен будет оплатить штраф в размере 50 базовых величин (1275 рублей).

Приговор вступил в законную силу.