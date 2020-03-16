Вокруг Беларуси закрыты все границы: пустят ли на лечение за рубеж и перешлют ли посылку с лекарствами?

Источник материала: Tut.by

Пока Беларусь заявляет о том, что закрывать границы нецелесообразно , свои границы закрыли все наши соседи. Так власти пытаются остановить распространение коронавируса. Мы узнали, что будет с доставкой грузов и посылок (например, с лекарствами), пустят ли белорусских пациентов на лечение за границу и снимут ли запрет, если человек едет в соседнюю страну на похороны.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Украина: дальнобойщиков пропустят, но каждого проверят медики

С 16 марта Украина на две недели закрыла въезд в страну для иностранцев, в том числе для транзитного проезда. Это значит, что с сегодняшнего дня и до 30 марта иностранные граждане не смогут попасть на территорию Украины ни на самолете, ни на поезде, ни на автобусе, ни на машине.

Запрет не распространяется на иностранцев:

которые имеют постоянное или временное разрешение на проживание в Украине

являются мужем, женой или ребенком гражданина Украины, сотрудников дипломатических представительств, официальных международных миссий

водители и обслуживающий персонал транспортных средств, члены экипажей

Въезд других категорий иностранцев может быть осуществлен по согласованию с МИД Украины.

Контакты посольств Беларуси в соседних странах:

Польша — +48 694 459 554, Литва — +370 699 59 434, Латвия — +371 6732 53 21, Украина — +38 050 406 23 30, Россия — + 7 495 777 66 44 «Горячая линия» Госпрогранкомитета:

+375 17 216−26−12

Как пояснили TUT.BY в посольстве Беларуси в Украине, въезд на плановое лечение в этот период будет ограничен. Что касается похорон, то в каждом случае вопрос будет решаться индивидуально. Гражданину Беларуси следует обратиться в МИД , который будет согласовывать въезд с украинскими коллегами.

Грузовых перевозок закрытие границы не коснется, водителей и членов экипажа медики будут проверять экспресс-тестами. «Установленные ограничения не касаются осуществления международных грузовых перевозок. Здоровая экономика, стабильные поставки сырья и критического импорта, выполнение экспортных контрактов помогают обеспечивать выполнение социальных функций как государственным аппаратом, так и сознательным бизнесом», — подчеркнули в пресс-службе украинской таможни.

На время карантина будут работать все крупные пункты пропуска, в том числе основные аэропорты, порты, наземные пункты пропуска. Ограничения будут касаться определенных местных пунктов пропуска, пеших переходов, малозагруженных железнодорожных переходов.

— Гостаможслужба преследовала интересы бизнеса, подавая в Кабмин перечень пунктов пропуска, продолжение работы которых является критически важным для экономики страны. Бизнес не должен пострадать, — заявили в таможне.

Украина закрывает границы на две недели, после чего будет принято решение, продлить или снять запрет.

Литва: откладывают плановые операции и консультации

С 14 марта Литва закрыла въезд для иностранцев, до 18 марта можно выехать из страны, пока не закрыли транзитных коридор. Но уже с 19 марта запрет заработает в обе стороны — до 30 марта. Своих граждан Литва впускает, но они обязаны 14 дней провести в самоизоляции. В Клайпедский порт запрещен доступ круизным судам. Приостанавливается движение международных самолетов, поездов и автобусов. Транзитные поезда через Литву будут ходить, но с 16 марта посадка и высадка пассажиров на Вильнюсском ж/д вокзале запрещена.

Запрет на въезд в Литву не распространяется на иностранцев:

у которых есть вид на жительство в Литве

у которых есть право на работу в Литве

членов семьи граждан Литвы

дипломатов

С территории Беларуси данные категории граждан могут въезжать в Литву только в автодорожных пунктах пропуска «Мядининкай» (с белорусской стороны «Каменный Лог») и «Райгардас» («Привалка»).

В Литву разрешено въезжать водителям большегрузных машин, членам экипажей.

На время карантина в Литве откладывают все плановые операции, за исключением неотложной медицинской помощи, консультации, вакцинацию и стоматологию. Запрещено предоставление СПА и реабилитационных услуг, если они не связаны с обязательным лечением.

«Мы предусмотрели исключения, в жизни бывают всякие случаи, поэтому придется обращаться в Государственную службу охраны границы и получать индивидуальное разрешение главы службы или его заместителя», — цитирует delfi.lt премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса.

Польша: по карте поляка пропустят, но отправят на карантин

Польша закрыла пропуск иностранных граждан с 13 марта на десять дней, но этот срок может быть продлен, если обстановка с коронавирусом в регионе не улучшиться. Пограничное движение с Беларусью приостановлено с 15 марта (и авиа, и жд), в том числе транзитный проезд.

Как пояснили TUT.BY в посольстве Беларуси в Польше, исключение на въезд — для граждан, у которых есть официальное разрешение на работу, вид на жительство или «карта поляка», супруги или дети граждан Польши. Плановое лечение для иностранцев на этот период откладывается. Что касается похорон, то исключение может быть сделано по решению начальника пограничного пункта — заявление нужно направить заранее. Движение прекращено на следующих пунктах пропуска: Беловежа — Переров (автодорожный/пешеходный); Черемха — Высоко-Литовск (железнодорожный); Половцы — Песчатка (автодорожный); Словатичи — Домачево (автодорожный); Рудавка — Лесная (речной).

Важный момент — белорусы, которым позволят въехать, будут направлены на 14-дневный карантин. Это касается не только Польши, но и других стран, где введены ограничительные меры. Для грузоперевозок ограничений не вводилось.

Латвия: въезд может разрешить начальник погранпункта, например, если нужно на похороны

В Латвии с 17 марта по 14 апреля запрещены перевозки воздушным, железнодорожным, морским и автобусным транспортом. Грузовое сообщение сохраняется.

Власти разрешили иностранным дипломатам, работающим в Латвии, и лицам, служащим гуманитарным или национальным интересам, въезжать и выезжать из Латвии через все пункты пересечения границы.

Как пояснили TUT.BY в посольстве Беларуси в Латвии, частные лица в порядке исключения могут попасть в страну, если речь идет об участии в похоронах или срочной медицинской операции. В таком случае нужно обращаться к начальнику погранперехода, который в исключительных случаях может дать разрешение. Каждый запрос рассматривается в индивидуальном порядке.

Россия: как ездить, пока непонятно

16 марта стало известно, что границу с Беларусью на время закроет и Россия.

— Мы также приняли решение о закрытии границы с Беларусью для перемещения людей, сделали ряд других упреждающих шагов. Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить, в первую очередь, массового распространения коронавируса, — заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Однако как будет работать запрет и для кого сделают исключение, пока неизвестно: и в МИД Беларуси, и в Госпогранкомитете говорят, что изучают вопрос:

— По официальным каналам от российской стороны в Госпогранкомитет Беларуси информация не поступала. Пока никаких решений об установлении контроля в направлении российской границы органами пограничной службы Беларуси не принимались. Ситуация изучается, — сообщил TUT.BY официальный представитель ГПК Беларуси Антон Бычковский.

Посылки: «Белпочта» обещает дать разъяснения в ближайшее время

Съездить за лекарствами за границу уже не получится, и, похоже, переслать их посылкой пока тоже.

Закрытие границ и ограничение авиа и ж/д-перевозок серьезно ограничит работу почтовых служб. К концу рабочего дня «Белпочта» обещает разъяснить, будут ли принимать и отправлять в соседние страны письма и посылки.

В представительстве иностранной почтовой компании FedEx в Беларуси сообщили TUT.BY, что прием авиапосылок временно ограничен (как минимум до конца недели, но точный срок пока неизвестен), например, лекарства доставляют именно на самолетах, посылки автотранспортом пока доставляют.