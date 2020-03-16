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Жители региона обратились к парламентарию за помощью в решении насущных вопросов

16.03.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Шесть человек записались на прием, но многие приходили коллективно — с общей проблемой. К депутату за помощью обращались и горожане, и жители сельской местности — деревень Большая Ухолода и Большое Стахово. Нужно отметить, что большинство озвученных вопросов касалось ненадлежащего состояния дорог, транспортного сообщения, трудоустройства. Практически все вопросы граждан требуют дополнительного изучения специалистами, они взяты на контроль.

Подробнее о том, с какими вопросами, проблемами и просьбами обращались жители региона к депутату, узнавайте из газеты «А».

 
 
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