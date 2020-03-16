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Минобр рассказал, могут ли родители не пускать детей в школу, и есть ли за это ответственность

16.03.2020 15:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На прошлой неделе в Минздраве сообщили: вводить карантин в учреждениях образования нецелесообразно. Однако некоторые мамы и папы решили, что не будут пускать детей на занятия. О том, имеют ли родители на это право, и есть ли ответственность за такие решения, TUT.BY пояснили в Министерстве образования.


Фото: Сергей Комков, TUT.BY

В Минобразования поясняют: в Беларуси нет нормативных документов, где указано, сколько ребенок может не ходить в школу. «Это прописано в правилах внутреннего распорядка школ», — поясняют в ведомстве.

— В «Типовых правилах внутреннего распорядка» для учащихся написано: заблаговременно, накануне родители должны сообщить классному руководителю о планируемом посещении организации здравоохранения, — говорят в ведомстве. — В экстренных случаях, когда ребенок отсутствует на уроках, родители должны сообщить классному руководителю о факте и причине своего отсутствия.

При этом родители имеют право оставить ребенка дома. Для этого им нужно написать заявление классному руководителю. В нем указать, на какой срок они забирают ребенка, где и с кем он будет все это время.

— Количество дней, сколько ученики так могут не ходить на занятия, не регламентируется, — говорят в ведомстве, уточняя, что справка от врача при этом не нужна.

Кроме того, в Министерстве образования напоминают: учебные заведения не переходят на карантин, пока нет решения Минздрава. На данный момент в школах усиливают меры профилактики против вирусов. Отменяют все массовые мероприятия с участием детей. В здания не пускают посторонних, детям напоминают, что нужно чаще мыть руки.

— Параллельно с коронавирусом сейчас сезон простудных заболеваний, поэтому, если дети плохо себя чувствуют, мы рекомендуем родителям не вести их на занятия, а обратиться к врачу, — говорят в Министерстве образования.

Позиция Минздрава: на данный момент вводить карантин в школах нецелесообразно.

— Дети в большинстве своем не болеют коронавирусом, а если и болеют, то переносят болезнь бессимптомно, — объяснила на прошлой неделе замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан. — На сегодня принимать меры по карантину нецелесообразно, поэтому сейчас мы такие меры принимать не будем.

 
 
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О том, могут ли родители не пускать детей в школу, и есть ли ответственность за такие решения, TUT.BY пояснили в Министерстве образования.
 
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