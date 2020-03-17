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В одном из районов Минска расставят остановочные павильоны с Европейских игр

17.03.2020 11:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во Фрунзенском районе столицы расставят остановочные павильоны, оставшиеся с Европейских игр. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».


Фото: Наталья Заяц, «Минск-Новости»

Во Фрунзенском районе расставят 12 новых остановочных павильонов с современным дизайном, рассказал замдиректора по строительству районного «Ремавтодора» Андрей Уласевич.

Речь идет о павильонах, которые во время II Европейских игр стояли возле мест проживания спортсменов. Их планируют установить на ряде остановок возле парков.

Всего на обслуживании предприятия находятся 307 остановочных павильонов. Андрей Уласевич отметил, что самая большая проблема, затрудняющая их обслуживание, — вандализм.

— В районе ежемесячно повреждают 1−2 павильона: разбивают стекла или расписывают краской из баллончиков, ломают поликарбонат. Немалый ущерб наносят и расклейщики несанкционированных объявлений. На устранение последствий таких действий отвлекаются люди, уходят значительные средства, которые могли бы тратиться на планомерную замену старых павильонов. Вместо этого нам приходится их постоянно ремонтировать и очищать. Хочется, чтобы минчане более бережно относились к городскому имуществу.

 
Теги: Минск
 
 
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Во Фрунзенском районе расставят 12 новых остановочных павильонов с современным дизайном, рассказал замдиректора по строительству районного «Ремавтодора» Андрей...
 
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