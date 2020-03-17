Караник: новых случаев коронавируса за прошедшие сутки в Беларуси не зафиксировано

Источник материала: Tut.by

Министр здравоохранения Владимир Караник рассказал, что в стране нет новых случаев заражения коронавирусной инфекции, передает телеграм-канал ведомства .



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— За прошедшие сутки ни одного нового случая не было зафиксировано, и часть пациентов дополнительно готовится к выписке, так как у них получены первые отрицательные тесты, — сказал Владимир Караник.

По его словам, Всемирная организация здравоохранения полностью поддерживает усилия Беларуси и считает их наиболее эффективными.

Что касается дополнительных мер, то сейчас эта тема обсуждается, в скором времени они будут приняты, сообщает Минздрав.

— Это будут меры, направленные на недопущение завоза. Мы понимаем, что у наших соседей ситуация не очень хорошая, поэтому мы дополнительно минимизируем риски завоза к нам, — пояснил Владимир Караник.

По данным на 16 марта, в стране было зарегистрировано 36 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, в том числе у пяти студентов БГУ. Три пациента выписаны, трое готовятся к выписке. У восьми имеются минимальные признаки инфекционного процесса, проводится необходимая терапия согласно утвержденной инструкции. Один из пациентов находится в состоянии средней степени тяжести с положительной динамикой. У остальных пациентов признаков инфекционного процесса нет.