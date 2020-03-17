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Караник: новых случаев коронавируса за прошедшие сутки в Беларуси не зафиксировано
17.03.2020 10:54 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министр здравоохранения Владимир Караник рассказал, что в стране нет новых случаев заражения коронавирусной инфекции, передает
— За прошедшие сутки ни одного нового случая не было зафиксировано, и часть пациентов дополнительно готовится к выписке, так как у них получены первые отрицательные тесты, — сказал Владимир Караник.
По его словам, Всемирная организация здравоохранения полностью
Что касается дополнительных мер, то сейчас эта тема обсуждается, в скором времени они будут приняты, сообщает Минздрав.
— Это будут меры, направленные на недопущение завоза. Мы понимаем, что у наших соседей ситуация не очень хорошая, поэтому мы дополнительно минимизируем риски завоза к нам, — пояснил Владимир Караник.
По данным на 16 марта, в стране было
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Министр здравоохранения Владимир Караник рассказал, что в стране нет новых случаев заражения коронавирусной инфекции, передает телеграм-канал ведомства.
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